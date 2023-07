Una usuaria del centro de salud de Cerdedo-Cotobade denunciaba ayer en sus redes sociales la precariedad del servicio sanitario en el concello. En su mensaje explicaba: “hoy tuve que presentar una reclamación en el centro de salud de Cerdedo, porque desde hace una semana espero por una cita para una ecografía muy necesari”. “Soy paciente de cáncer de mama y hace unos días me apareció un pequeño bulto en el hombre que debe ser analizado por el riesgo que supone, pero el médico de atención primaria me prescribió prioridad ‘normal’, lo que significa meses de espera”. La usuaria, Lola Varela, afirma que la situación es todavía más frustrante porque “el auxiliar administrativo está de vacaciones y la persona que lo sustituye no tiene autoridad para formalizar las reclamaciones”. Esto la ha llevado a hacer pública su queja, para ver si así consigue que escuchen sus peticiones: “si con esto puedo ayudar a que se solucione esta precariedad, me doy por satisfecha”.