Los libros también son para el verano

El verano es un momento del año de tranquilidad, de playa, de fiesta y de disfrute. Pero es también una época de lectura, un placer muchas veces olvidado o menospreciado. Y resulta sorprendente que sean los más pequeños los que más disfrutan de esta delicia., sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que nacen estos pequeños, donde las pantallas digitales son el principal medio de entretenimiento.

En la biblioteca municipal de A Estrada –localizada en la Casa das Letras – más de la mitad de los libros prestados durante todo el año (sobre un 53%) se corresponden con la sección infantil. Unos números que se mantienen durante los mese estivales, llegando incluso a superarse estos datos, que crecen poco a poco cada año.

Pero la lectura es algo que no funciona igual en todas las franjas de edad, especialmente entre los niños. Los menores de 10 años son los más lectores, mientras que conforme van creciendo se va perdiendo ese gusto por la lectura, especialmente entre los 18 y los 30. Un placer que va desapareciendo por distintas causas como la aparición de nuevas formas de ocio, la necesidad de centrarse en los estudios o la simple pérdida del hábito de la lectura por aburrimiento.

Falta de hábito

La pérdida de costumbre es en lo que el bibliotecario del centro, Aarón Cabado, considera que más se debería mejorar, porque los primeros contactos con la lectura de estos jóvenes se producen en muchos casos con los libros de lectura obligatorios de colegios e institutos. Unos libros, en su mayoría clásicos literarios, pero que en muchos casos puede que no sean adecuados en el contexto en el que tienen que ser leídos. “Yo estoy a favor de tener que leer los clásicos y fomento que la gente los lea, pero pienso que muchas veces se hace a una edad temprana, a la que igual los niños no tienen ese interés por la lectura, por lo que puede ser contraproducente y provocar que se establezca ese vínculo de la lectura con algo aburrido y que se tiene que hacer por obligación”, expresa Aarón Cabado.

Es por eso que lo que se pretende desde la Casa das Letras es fomentar la lectura, especialmente entre los más jóvenes, para que adopten este hábito correctamente lo antes posible, para poder disfrutar del placer de los libros. A lo largo de este año se retomaron las visitas escolares a la biblioteca, hay un cuentacuentos para los más pequeños e incluso un club de lectura para niños de entre 6 y 10 años., que cuenta en la actualidad con 8 miembros.

Para el bibliotecario del centro es importante seguir impulsando la lectura desde la biblioteca y para ello es fundamental mejorar la sala infantil del edificio.“Falta material adaptado en la sala infantil para que los pequeños puedan disfrutar plenamente de la lectura ellos solos sin necesidad de tener a alguien ahí todo el rato, especialmente hay que cambiar las estanterías, que son estanterías grandes, y también orientarlo todo de la forma más intuitiva posible”.

Para fomentar la lectura no solo es importante el espacio donde hacerlo si no que incluso es primordial que opciones hay para leer. Desde la biblioteca se compraron durante este último año distintos libro, la mayoría libros ilustrados o clásicos literarios adaptados a los más pequeños. “La colección de libros para los más jóvenes estaba un poco desfasada y entonces ahora procuramos reforzar sobre todo esa parte de la colección”, dice un Aarón Cabado que tampoco cree que estos libros ilustrados pensados para niños sean los más adecuados y que sería necesario hacer otra cosa: “son libros con todo ilustración y alguna frase hecha, y a mi eso no me da la sensación de que cumpla con la tarea de servir como introducción a que se forme un hábito de lectura”.

Crear esta costumbre de lectura desde una temprana edad es clave para que los más pequeños encuentren un vínculo con la lectura para toda la vida y puedan aprovecharse de su múltiples beneficios. Porque en un mundo tan tecnológico habría que seguir el ejemplo de los pequeños y dejar el móvil y coger de vez en cuando el papel.