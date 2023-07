“El enemigo por excelencia actual en nuestra sociedad moderna es el agresor sexual”

El curso de igualdad de Lalín llegó a su término con una conferencia sobre arte y feminismo a cargo de Eugenia Tenenbaum. Ayer, la catedrática de Derecho Penal, María Acale Sánchez, dedicó su ponencia al consentimiento sexual y la polémica ley del “sólo sí es sí”.

–Le ha tocado la ponencia más difícil de todo el curso. Supongo que ya está acostumbrada, ¿no?

–Es cierto que sobre la ley del “sólo sí es sí” había muchísimo ruido y creo que lo hice con la mayor profesionalidad posible. Es complicado, sobre todo ahora, cuando este curso tan interesante e instructivo transcurre a la par que la campaña electoral y efectivamente no es un tema cómodo pero...

–¿Por qué una ley como esta rebaja penas en algo tan sensible?

–En una sociedad democrática, que se va consolidando al ritmo que pasa el tiempo, el hecho de que una ley rebaje penas no significa desprotección ni mucho menos. Quisiera recordar que cuando se aprobó el Código Penal en 1995 el delito de violación pasó de tener una pena de 12 a 20 años, la misma pena del homicidio, a una de 6 a 12 años y no pasó nada. Hubo excarcelaciones y reducciones de condena pero probablemente la sociedad estaba a otra cosa y no tuvo la importancia de este asunto.

–Supongo que cada época tiene su particularidad también en esto.

–En cualquier caso, quisiera resaltar si bien el año 1995 supuso una reducción drástica de la pena de los delitos de agresión sexual, la reducción que se ha llevado a cabo en el ámbito de la Ley Orgánica 10/2022 ha sido una rebaja de un año en términos generales con independencia de lo que hemos visto a la hora de que esa ley ha sido aplicada por nuestros tribunales.

–¿Qué opina de que el Tribunal Supremo avale el criterio de las distintas Audiencias Provinciales tanto en las rebajas de penas aceptadas como en las denegadas?

–Las sentencias que hemos conocido este sábado del Tribunal Supremo son un poco desoladoras porque yo las he leído y releído pero tengo que seguir estudiándolas. Yo, sobre todo, soy universitaria y me dedico no a hacer ruido, sino a estudiar. Pero me da la sensación de que en algún momento en vez de estar leyendo al Tribunal Supremo me parece que estuve leyendo al avatar del Tribunal Supremo.

–¿Por qué está tan desencantada con esas medidas judiciales?

–Creo que hay una falta de humanidad. Hay unos votos particulares en la sentencia más importante de todas ellas que ponen de manifiesto efectivamente que la Ley Orgánica 10/2022 tenía otra lectura y no se ha visto así por parte de nuestros tribunales. Se trata de una ley que venía a proteger y a garantizar la libertad sexual, no a desproteger ni a poner en tela de juicio la libertad sexual de ninguna persona. Pienso que hubo una falta de entendimiento absoluta entre la voluntad de la ley y la aplicación de la misma y en eso estamos en estos momentos. De todas formas, las razones que se dan en esas sentencias hay que respetarlas, analizarlas, pero también son merecedoras de crítica, por supuesto.

–¿La cuestión es rebajar penas o existen otros muchos escollos?

–El problema son los agresores sexuales. Afortunadamente, el terrorismo pasó a la historia española pero las sociedades modernas necesitan un enemigo para poder seguir identificándose como miembro de esa propia sociedad. El enemigo por excelencia actual es el agresor sexual. A mi me llama mucho la atención el hecho de que nos creíamos que los agresores sexuales que están en nuestras cárceles se iban a morir allí dentro o los iban a dejar morir de hambre. ¿Qué pensaba la sociedad española? Como no es posible que nos preocupásemos de los agresores sexuales hasta ahora que se ha visto que se ha adelantado en algunos casos el momento de la excarcelación.

–¿Se puede hacer algo para evitar esas rebajas de penas?

–Sigo teniendo claro que la respuesta a las reducciones de condena estaba dentro de la Ley 10/2022 porque la aprobación de la Ley 4/2023 ha significado que el Tribunal Supremo diga en esa sentencia importante, la de los votos particulares, que efectivamente la violencia o la intimidación que concurre en una agresión sexual ahora no puede tener ningún efecto en el ámbito de la pena, cosa que desde mi punto de vista es una aberración desde la propia configuración del propio Estado de Derecho. Tener un ordenamiento jurídico que parte del principio de legalidad y que necesariamente tiene que ser complementado por la visión de los jueces y los tribunales. Entonces, nuestros jueces y tribunales, a partir del artículo 66 del Código Penal, tienen que tener en cuenta todos los datos que concurren a la hora de determinar la pena. Desde esta perspectiva la Ley Orgánica 4/2023 le ha dado un espaldarazo muy grande al Tribunal Supremo.

–¿En qué sentido?

–El Supremo dice que la violencia o la intimidación que haya concurrido no se puede valorar y a la vista está que el propio legislador ha tenido que aprobar la 4/2023 para corregirse a sí mismo. El error ha sido no confiar en la Ley 10/2023 y aprobar la 4/2023 porque le ha dado ese espaldarazo del que hablo.

–Sin embargo, se avisó durante la tramitación parlamentaria.

–Durante esa tramitación esos problemas no se advirtieron. Además, hace poco me preguntaban que de quién es la culpa y de quién es la ley, y yo digo que la ley es del BOE porque ha pasado por una tramitación larga y pasó por los servicios jurídicos del Congreso.