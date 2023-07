A buguina no Concello da Estrada

Dinos o dicionario galego: Buguina: molusco gasterópodo mariño que ten unha cuncha que serve para producir sons. Tamén é coñecida como bucina ou corno de mar. Cientificamente leva o nome de Charonia Lampas. A buguina atópase incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA).

A buguina esta relacionada coa necesidade de comunicarse, que nace xunto cos primeiros seres vivos. Os medios para establecer a comunicación ao longo da historia son diversos ata a aparición do telégrafo e logo do teléfono, desde bandeiras utilizadas polos barcos, as campás usadas pola igrexa desde hai séculos para dar distintos avisos; así como luces, espellos, fogueiras, pombas, asubíos, etc. E outro xeito de comunicarse foi mediante o bruar da buguina, de profundas raíces antropolóxicas e que supón un importantísimo e enriquecedor elemento cultural.

As orixes deste modo de comunicarse son difíciles de precisar. Está documentado que as buguinas se usaban a mediados do século XX en diversas illas do Pacífico en comunidades que vivían nun estadio prehistórico. Para os pobos prehispánicos as buguinas eran un símbolo sagrado, un adorno e un instrumento musical. Tamén para os indíxenas guanches de Canarias o toque das buguinas sinalaba o comezo e final dos labores agrícolas, e formaba tamén parte dos seus cerimoniais ou servían de aviso ante algún perigo.

As buguinas enlazan coa tradición mariñeira xa que os barcos de pesca as facían sonar na néboa para indicar a súa situación e evitar accidentes con outras embarcacións ou evitar perderse.

En España as buguinas non só se utilizaban nos pobos mariñeiros, senón tamén no interior. Ollando os xornais de comezos do século XX vemos que en Murcia, A Mancha, Estremadura, etc., se utilizaban para aviso en situacións excepcionais, avisando de acontecementos ou de certos perigos como eran defuncións, vodas, incendios, riadas ou mesmo a chegada de inimigos, como podían ser os piratas, e tamén para sinalar o comezo de labores agrícolas. Tamén se ten utilizado noutros momentos máis lúdicos, como na noite de San Xoán.Era moi bonito escoitar o son das buguinas no silencio da noite mentres ardían as fogueiras. E tamén nas choqueleadas que se facían cando un viúvo casaba en segunda nupcias. A noite da voda un grupo achegábase á casa da parella e cando caía a noite con cacerolas, latas, e buguinas, todo o que puidera facer ruído, para darlles unha particular serenata, impedíndolles conciliar o sono.

En Galicia a mediados do século XX aínda a utilizaban en pobos mariñeiros, tanto das Rías Baixas como das Altas, para indicar a saída dos barcos ao mar ou ben o seu regreso, para indicar a venda do peixe.

Para facer soar unha buguina temos que cortarlle un anaquiño no lado oposto o da abertura, unha vez feito o burato achegamos o fuciño, facemos presión labial e soplaremos con forza.

Venta y avisos

Á Estrada viñan mariñeiros, ou simplemente vendedores de peixe, que se anunciaban coa buguina, como un señor de Caldas que mercaba os berberechos en Carril e os transportaba ata Estrada nun carro tirado dun cabalo, vendía na rúa da praza do mercado e, como non traía con que pesalos, medíaos cun tambor baleiro de sardiñas. Casos como este fixo que os veciños coñecesen a función e utilidade da buguina e por iso nalgúns lugares, como en Moreira, o alcalde pedáneo chamaba aos veciños cunha buguina para facer traballos comunitarios.

Infórmanos na Panadería Cervela, que Manuel Cervela Loureiro, vendía o pan polas portas, en un Isocarro polas parroquias de Arcos de Furcos, Portela, Loureiro, as Veas, Santeles, Matalobos e otros lugares, facendo soar a buguina cando chegaba a cada pobo.

De aí que en moitas casas do concello estradense hoxe en día podemos atopar a buguina como un elemento decorativo, pero hai anos en varias aldeas, sobre todo nas que están lonxe do núcleo parroquial e onde as badaladas das campás da parroquia non se escoitan, as buguinas utilizábanse como xeito de comunicación social.

O seu uso era moi variado, as buguinas que en outro tempo eran usadas para chamar e reunir a veciñanza por diferentes motivos, comunicar novas, consultar temas de interese do lugar, chamada de aviso para o inicio de traballos en colaboración veciñal, ou para avisar as persoas que realizaban un traballo en conxunto, chamar para o xantar. O son estaba codificado, de xeito que un toque longo significaba unha cousa, tres toques outra… Por iso, dicíase que era de mal augurio usala sen motivo xustificado.

Acubillado baixo a serra de Cabanelas, atópase o lugar homónimo, pertencente á parroquia de Liripio, no que en dúas casas teñen buguinas que se usaban no século pasado. Así mesmo na parroquia de Codeseda, no lugar de Vilaboa, tiñan unha buguina e o mesmo ocorre no veciño Concello de Forcarei, a carón de Cabanelas, no lugar da Carballeira e en Castrelo, onde seguen esquecidas as buguinas que noutro tempo eran usadas para reunir a veciñanza.

O son da buguina é un son potente que se expandía por todo o lugar e veigas limítrofes, avisando a todos os veciños. Aínda agora o son da buguina non nos deixa indiferentes e nos conmove ata o profundo, sendo un nexo de unión entre a terra e o mar, entre o mundo rural e o mariñeiro.