“Es sabido por todos que el alcalde quiere dejar la política desde hace tiempo”. De este modo responde el BNG de Silleda a la “amenaza” de dimisión de Manuel Cuiña si no se aprueba la propuesta “no negociada” de dedicaciones exclusivas que lleva al pleno del próximo miércoles, 19 de julio. Sostiene que, si quiere irse, “lo que tiene es que ser leal con la ciudadanía, que le dio dos mayorías absolutas, y con el BNG, que facilitó, sin pedir nada a cambio, la gobernabilidad del PSOE en 2007, 2011 y 2023”. “Para dimitir, llega con un ‘hasta aquí he llegado, doy paso a otra gente’, en vez de embarrar todo”, advierten los nacionalistas.

En cuanto al relato de las negociaciones, dicen que hubo una reunión inicial en la que trasladaron “una propuesta de mínimos, abiertos a negociar”, y, días después, tras un pleno, Cuiña les remitió “una propuesta de máximos”. Le pidieron, telefónicamente, que rebajasen algo la cuantía y la respuesta fue, para su “sorpresa”, la convocatoria del pleno del pasado martes, día 11, sin haberles trasladado antes siquiera las propuestas que allí se iban a debatir.

Propuestas

“El problema ya no es de dinero, es de las formas, de educación y de respeto”, proclama. “Si llamas a alguien para negociar, negocias hasta llegar a un acuerdo o hasta que se rompe la mesa” y, en este caso, “no hubo acuerdo ni propuesta para consensuar”. Revelan que su asamblea había aprobado una propuesta “inicial” de 90.000 euros y otra “definitiva”, que implicaba cesiones por su parte y que no pudieron llegar a exponer porque, en lugar de convocar una reunión para debatirla, el alcalde optó por ir al pleno con su propuesta.

“Ya es el colmo que diga que está a nuestra disposición para hablar. Quien lleva una propuesta a pleno será el que tenga que buscar apoyos para que sea aprobada –argumenta el BNG–. ¿Tiene tiempo para convocar dos plenos y no para convocar una reunión?”.

El Bloque carga contra Cuiña por decir que no está dispuesto a aceptar “ni una rebaja de un euro” en su salario. “¿Pero quien se cree? El alcalde no es un funcionario, ni consolida derechos por años trabajados –arguye–. Es político, su salario será el que determine conjuntamente el pleno. ¿Acaso no entiende que tiene que negociar y buscar acuerdos?”.

Chantaje

El BNG no solo niega el chantaje que le atribuye el regidor, sino que le devuelve la acusación. Le recomienda que busca su significado “y verá como aquí el único que está haciendo chantaje es él: O se aprueba su propuesta o se marcha. Una actitud más propia de un niño, o de alguien que tenía ya pensado marchar”, concluye.

Los nacionalistas insisten en que las conversaciones –mensajes de WhatsApp– con su portavoz, Erea Rey, eran privadas y su revelación en el pleno por parte del alcalde “indica su catatura moral”. Asimismo, le resulta “patética” la justificación de la convocatoria del pleno a las 11:00 horas, cuando existía un acuerdo para hacerlo a las 18:00. “Por la tarde también se puede dimitir”, ironizan.

Por último, el BNG pide a Cuiña “que se deje de victimismos y de paripés y que se ponga a negociar, que es lo que le toca”. Y reitera que, por su parte, sigue en disposición de retomar las negociaciones, si es que el PSOE y Manuel Cuiña “están realmente interesados”.