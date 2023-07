Actividades e diversión nos campus de Lalín de Atletismo Deza e Obradoiro

Continúa con éxito os campamentos de verán na capital dezá, con moitas actividades e moita diversión para os máis pequenos. No da Escola de Atletismo Deza (esquerda) están programadas actividades vencelladas ao atletismo, concursos, xogos con auga e moito máis para facer os días máis amenos. Pódense anotar os cativos de maneira semanal ata o 28 de xullo. O horario é de 8.00 a 14.30 horas, con entrada ata as 10.00 horas e saída dende as 13.30 horas. No caso do Campus Obradoiro Cabreiroá (dereita) hai tempo para moito basket, pero tamén para desconectar e refrescarse aproveitando as altas temperaturas que están a facer. De feito os rapaces e rapazas do clinic obradoirista en Lalín poideron gozar estes días dunha tarde no Aquapark de Cerceda, onde aproveitaron para refrescarse e combatir o calor abafante que fai neste verán subindo ás atraccións do complexo coruñés.