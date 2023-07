El 30% del rural estradense sigue sin fibra mientras las compañías ya retiran el cobre

La extensión de fibra óptica a la totalidad del rural estradense lleva años desarrollándose pero todavía no es una realidad. El proceso es lento dada la complejidad del territorio, con una población muy esparcida. Aún así, según las cifras que maneja A Estrada Dixital, se estima que el 70% de los núcleos rurales ya cuentan con cobertura. Esto deja fuera a un 30% que sigue a la espera de recibir este servicio. Mientras esto sucede, las compañías telefónicas ya han empezado las labores para retirar el cobre, que era el sistema con el que se dotaba de cobertura e internet a los hogares hasta el momento.

Según una publicación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) este proceso no es una novedad, sino que se inició hace unos diez años y el motivo tiene que ver con que la nueva red de fibra óptica cuenta con unas prestaciones mayores y requiere de menos centrales para atender al mismo número de población. El problema aparece cuando esa red no llega a ciertos núcleos y aún así se retira el servicio por cobre. En estos casos, lo habitual es sustituirlo por tecnología de acceso radio, que dependiendo de la cobertura que haya en el lugar puede ser una buena opción, o no servir de nada.

El director de A Estrada Dixital, Diego Pernas, afirma que no es posible conocer exactamente cuáles son los núcleos a los que la fibra aún no ha llegado: “nosotros trabajamos con averías, si un usuario nos llama y nos dice que está teniendo problemas, que le dijeron que había señal pero en realidad no, o que hay una caja cerca pero no le hacen la instalación, nos acercamos a la zona y comprobamos lo que sucede”. “Ese el único modo de ir confeccionando un mapa de como está la situación, porque no podemos recorrer todo el rural estradense en busca de cajas”.

No obstante, asegura que el porcentaje de la extensión ronda el 70% y que muchos de los problemas que se estaban encontrando antes para llevar el servicio a algunos hogares ya se han solucionado gracias a la reversión de la prohibición de la ley de suelo de realizar nuevo tendido aéreo aún utilizando infraestructuras ya existentes. De este modo, desde finales del pasado año, el Concello de A Estrada, que fue uno de los precursores en hacer esta petición a la Xunta de Galicia, consiguió que se puedan utilizar los postes existentes para llevar fibra allí donde no existe tendido. Sin embargo, Pernas confirma que algunos vecinos ya han tenido problemas al retirarse el cobre en su zona sin que hubiese todavía fibra óptica: “pasó hace un año en A Somoza, aunque ahora ya está solucionado, pero sí es cierto que nos llegan quejas de gente a la que le retiran el ADSL y todavía no tiene cobertura de fibra”.

Internet es hoy en día una herramienta fundamental para la ciudadanía, que se emplea para toda clase de fines, desde laborales, a gestiones administrativas e incluso la seguridad y la salud. Por ello la negación de este servicio a los habitantes del rural los conduce a una situación de vulnerabilidad y desventaja que pide a gritos una solución.