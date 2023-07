Un reencontro de “irmáns” despois de medio século

Nos anos 70, na antigua calle José Antonio número 25 de Lalín –actualmente a rúa Montefaro– convivían na mesma casa un grupo de dez alumnos do instituto Laxeiro, un grupo que era como unha gran piña. Este sábado, día 15 de xullo, vanse reunir por primeira vez despois de 50 anos no Pazo de Achacán, en Rodeiro.

María José Caseiro Congado, Beatriz Vázquez Carral, Beatriz Gutiérrez Gutiérrez –pequena, como era recoñecida entre os compañeiros para distinguir unha da outra–, Berenice Pereiro González, Lucía García Ledo, Camilo Bence Hermida, Andrés Dacal Carral, José González Arias, Julio Fernández García e Miguel Blanco Sampaio son os protagonistas deste especial e esperado reencontro despois de tantos anos, dunhas persoas que eran moito máis que uns simples amigos, xa que eran como irmáns. “En todo o tempo que vivíamos xuntos nunca tivemos nin un só problema e axudabamonos uns aos outros en todo”, recorda María José.

Vidas separadas

Ao rematar o instituto, os seus camiños fóronse separando polas decisións que se tomaron durante as súas vidas e foise perdendo o contacto entre uns e outros. Porque esa época, nos anos 70, non tiña nada que ver coa actualidade, non dispoñían de teléfonos móbiles, de WhatsApp ou das redes sociais para manterse continuamente en contacto. Algúns si que mantiveron o contacto co paso do tempo, e mesmo son veciños, pero outros acabáronse mudando a outraz zonas de Galicia, ou incluso a fóra de Galicia, como a Barcelona, dificultando aínda máis ese contacto xa de por só complicado.

Volver a xuntarse é algo que levan querendo e intendando facer dende fai moito tempo, pero por distintas dificultades nunca acababa sendo posible. “Un dos compañeiros vive en Barcelona e solo ven de vacacións, outro andaba embarcado e unha das chicas vivía en Vigo, entón era difíil encontrar unha fecha que nos valera a todos”, explica María José. Ata que este ano, un encontro fortuito entre dúas vellas amigas, María José e Lucía, acabou sendo definitivo para poder realizar esa esperada e deseada xuntanza entre os antigos compañeiros dunha vez por todas, sin que houbera excusas que o impediran.

O reencontro serviralle aos protagonistas para lembrar cousas que seguramente esqueceron, e tamén para recordar unha época moi importante nas sús vidas. Unha época incluso fundamental, como para María José, “eu sempre digo que os mellores recordos que teño da miña vida foron cando naceron as miñas fillas e aqueles anos de instituto e de convive

E é que a pesar do tempo nunca se esqueceron uns dos outros, nin perderon nunca a esperanza de conseguir xuntarse todos xuntos despois de tantos anos e de tantos cambios nas vidas de todos. Porque desde a última vez que se viron , fai 50 anos, cambiou todo, todo menos o cariño que aínda se teñen e a ilusión por volver a verse de novo.