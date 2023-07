A Estrada toca las nubes con un nuevo trío de jazz

A Estrada no para de sumar talento, como demuestra el nacimiento un nuevo trío de Jazz que debuta este viernes 14 a las 21.00 en A Casa do Lagoeiro. Se trata del grupo Nuages, formado por Manuel Castedo, al contrabajo, Manuel García, al violín y Xabi Nodar a la guitarra. La iniciativa de juntarse fue de García, quien explica que llevaba tiempo dándole vueltas a “crear un proyecto musical propio”, aunque por cuestiones académicas y laborales no había encontrado el momento hasta ahora. Fue él también que nombró al grupo “a raíz de una canción homónima de manouche, que forma parte de nuestro repertorio”.

El manouche, o “gispsy jazz” es el género que influencia mayoritariamente la música de este nuevo trío, según apunta el violinista, que añade: “es un género que tocaba esta comunidad en el París de las décadas 50 y 60. Se trataba de un grupo muy religioso que tenía prohibido tocar fuera de estos ámbitos, hasta que con la llegada del jazz a Francia fueron entrando en contacto con nuevos sonidos hasta que se abrieron a un público más amplio, tocando en bares o en la calle para toda clase de gente”. Otra de las fuentes de las que bebe el repertorio de Nuages es el artista belga Tcha Limberger, “un músico multinstrumentalista que nació ciego con influencias de la música húngara y rumana, toda nuestra ornamentación imita mucho su estilo” comparte García. Si bien este es su primer proyecto propio, el estradense no es ajeno a los escenarios, pues lleva subiéndose a ellos acompañado de su violín desde los 19 años. Empezó en el Obradoiro Carlos Barruso, siendo uno de los primeros inscritos, pero más tarde tuvo que abandonar la formación para irse a estudiar primero a Santiago de Compostela y más tarde a Madrid. En estas dos ciudades tampoco perdió el tiempo, en lo que a su faceta de artista se refiere, pues formó parte de agrupaciones en las que tocó géneros como el folk o el blue grass. Ahora que está de vuelta en su A Estrada natal vio el momento oportuno para poner en marcha esta iniciativa en la que llevaba tiempo cavilando: “primero hablé con Castedo, un mítico y con el que ya he tocado en muchas ocasiones, después un amigo me habló de Xabi, que es de Santiago pero quiso unirse a nosotros pese a tener que desplazarse”. “La idea es empezar como un trío pero más tarde, si la cosa va bien, buscaremos un cuarto integrante, una voz” afirma. Para esta cuarta vacante ya manejan algunos nombres tan conocidos como el de Lucía Azurmendi, “lo estamos hablando pero no está nada cerrado, aunque lo que sí es seguro es que nos encantaría colaborar con ella”. Este viernes tendrán la primera toma de contacto con el público local: “vamos a ver qué tal sale, en realidad es más una prueba para ver cómo sonamos que otra cosa, pero si la experiencia es buena seguiremos hablando con otros negocios para tocar, primero aquí en A Estrada y con el tiempo tirando más hacia Santiago” declara el joven músico, quien además espera que esto “no sea solo una cosa de verano, sino que pueda continuar en el tiempo”. Así pues, los interesados en pasar una velada diferente este viernes ya saben a donde acudir; a una cita con el “gipsy jazz” de la mano de Nuages, un nuevo proyecto musical que sin duda nace con muchas ganas y que de seguro no dejará indiferentes a los fans de este género.