Para dormir a un elefante, se necesita un chupete gigante; un sonajero de coco y saber cantar un poco... La voz de Rosa intentaba invocar así el sueño cuando su hija Blanca era un bebé. Lo hacía de manera muy dulce, pero la niña tiene un espíritu alegre y juguetón que siempre ansiaba escuchar el estribillo de la pegadiza canción, resistiéndose al sueño. En septiembre Blanca cumplirá siete años. El tiempo ha pasado volando. Es ya una niña mayor, que cada día sorprende a quienes están a su lado por su esfuerzo y empeño para conquistar nuevas cimas, para pulverizar marcas. Y no lo tiene fácil. Ni un poquito. Aunque sí tiene la suerte de haber nacido en el seno de una familia de origen estradense que se ha levantado del mazazo de un diagnóstico médico arrollador y lucha cada día para convivir con el síndrome de Angelman, una enfermedad genética sin tratamiento disponible. Un artículo de la publicación digital de divulgación científica GCiencia difundió este lunes el caso de Blanca, que en la jornada de ayer circulaba por distintas redes sociales como lo que es: un ejemplo de superación, perseverancia y amor. Del puro. Del incondicional.

Los estradenses Rosa Loureiro y Roberto Salgueiro no podían estar más felices con su primera hija. Sin embargo, no tardaron en comenzar a sufrir las preocupaciones habituales que a menudo padecen los padres primerizos: la niña no cogía peso. Aunque Blanca tuvo que ser ingresada y sometida a múltiples revisiones, todo parecía completamente normal. Sin embargo, pese a que las pruebas no revelaban anomalías, el ojo clínico de su pediatra –pertenece al servicio de Atención Primaria de A Estrada– seguía advirtiendo que a la niña le pasaba “algo” al que no conseguía poner nombre. Una consulta en neurología y unas pruebas genéticas terminarían bautizándolo con el nombre de un síndrome del que esta pareja jamás había oído hablar: Angelman.

Un pedacito de un cromosoma

Su mundo se desmoronó. Cualquier padre o madre podrá entenderlo. Su bebé –el suyo, la niña de sus ojos– tenía una enfermedad rara que, normalmente y simplificando las explicaciones científicas, se produce por la pérdida de un trozo del cromosoma 15” aunque –como aporta el afamado genetista Ángel Carracedo para GCiencia– también puede producirse por una mutación o una disomía uniparental (que se hereden dos copias de un progenitor en lugar de una de cada uno de ellos). ¿Qué le va a pasar? Sería la pregunta más lógica e inmediata que Rosa y Roberto tendrían en la cabeza, aunque encajar la respuesta se convirtiese en el reto más grande de sus vidas: el síndrome afecta al desarrollo neuronal y, en consecuencia, los niños que lo padecen presentan discapacidad intelectual y dificultades para hablar, caminar o mantener el equilibrio.

Cada uno afronta las malas noticias como puede y, generalmente, por fases. Roberto comenzó a bucear en estudios e investigaciones buscando más respuestas, más explicaciones, más esperanza, más… cura. Pero no la había. Aun no la hay. Después de leer todo lo que cayó en sus manos y de consultar con infinidad de expertos, esta pareja de A Estrada –residen en Santiago con su dos hijas– encontró un bálsamo en la delegación gallega de la Asociación Síndrome de Angelman, que reúne a familias como la suya, que precisan soporte humano, información y orientación para afrontar un diagnóstico como este y poder mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de sus hijos y la suya propia. El colectivo tiene, además, entre sus cometidos fomentar y financiar la investigación sobre este síndrome. Toda ayuda es poca y siempre bien recibida.

El día a día en casa de esta familia es movido y animado. A las jornadas laborales hay que sumar un montón de horas de terapias y estimulación para Blanca y la atención de otra niña pequeña que ayuda a que la sonrisa de la mayor tenga eco en el cascabel que es la pequeña Mariña. Blanca tiene dificultades para caminar y mantener el equilibrio, pero eso no fue para ella un impedimento para superarse a sí misma y ser capaz de salir a dar un paseo o montar en bicicleta.

Para desafiar los problemas de comunicación sirvieron los pictogramas, que han invadido la casa de Roberto y Rosa para que su primogénita pueda transmitirles si tienes ganas de ir al parque, si necesita beber o si le apetece que jueguen con ella. Por el momento, Blanca es capaz de decir “papá”, “mamá” y se las arregla para que ambos diferencien cuando a quien quiere es a su hermana Mariña.

Lo que más preocupa a estos padres de la ausencia de habla es que la pequeña no pueda decirles si se encuentra mal; si le duele algo o, sencillamente, si se siente triste. El síndrome tiene compilaciones asociadas, caso de los episodios de epilepsia y movimientos rítmicos e involuntarios, semejantes a tics (las estereotipias).

La niña acude al colegio cada día, pero también a múltiples terapias. Fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, terapia de integración sensorial, gabinete de psicopedagogía para trabajar la comunicación y terapia en piscina. Ello supone un gasto de entre 1.000 y 1.200 euros cada mes. Hasta que cumpla siete años, la administración le aporta –tiene reconocido el grado 3 de dependencia– 715,07 euros, con la cantidad máxima de 16 horas mensuales. Sin embargo, en cuanto en septiembre cumpla siete años todo cambia, porque la ayuda que percibiría muda a una libranza de cuidados en el entorno familiar, con un importe máximo que no llega a los 400 euros. Para recibir más, tendría que justificar 70 horas mensuales de terapia, tres horas y media al día. Una locura si se combina con el colegio.

Blanca es una niña afortunada porque ha nacido en una familia que, aunque no sabe muy bien cómo va a apañarse desde septiembre, quitará de donde sea para que a ella no le falte soporte ni estimulación. Pero no cualquier familia tiene de dónde sacar. Estas ayudas son una competencia autonómica que, sin género de dudas, conviene revisar para que lo que se decide desde un despacho se ajuste a la realidad, al día a día de niños y niñas que, como Blanca, hacen frente a un diagnóstico raro, complicado y muchas veces angustioso, pero tambien tremendamente real. Necesitan más investigación y más ayuda. De la de verdad. De la incondicional.Roberto y Rosa viven cada día una odisea para afrontarla. Y solo pueden ponerle mucho empeño y todavía más cariño, tanto como el que hace falta par dormir a un elefante.