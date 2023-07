Manuel Cuiña Fernández dimitirá como alcalde de Silleda el próximo miércoles nada más terminar el pleno extraordinario, convocado hoy mismo, si no logra sacar adelante las tres dedicaciones exclusivas. Considera que está siendo víctima de un "chantaje" por parte del BNG, al votar sistemáticamente de sus sueldos después de haber rechazado todas sus ofertas para entrar a formar parte del gobierno local.

El regidor compareció hoy para realizar "aclaraciones" sobre las "medias verdades" vertidas, a su juicio, por los dos ediles del BNG, Erea Rey y Xerardo Díaz, en un vídeo grabado tras el pleno de ayer, en el que sus votos volvieron a ser decisivos para tumbar los salarios del ejecutivo. Hizo un repaso por las negociaciones habidas entre PSOE y BNG después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Los nacionalistas plantearon un documento político de seis puntos, que los socialistas aceptaron en su totalidad, cambiando incluso de postura en algún asunto, como en el caso del parque eólico de Monte Festeiros. "Luchamos para que la línea de evacuación de la energía eléctrica vaya para Beariz y no para Carboeiro. Pero, por lo demás, creemos que no es un parque dañino para Silleda. Aún así, cedimos y presentamos recurso de alzada, como ellos pedían", explica Cuiña.

También comulgaron con la convocatoria de los plenos ordinarios a las 18:00 horas los últimos jueves de los meses impares. Hubo acuerdo en las asignaciones por asistencias a plenos, que pasan de 90 a 150 euros, a juntas de gobierno, de 140 a 150, y a comisiones informativas, de 70 a 90 euros. Aunque no era la primera opción del Bloque, sus concejales no votaron en contra de las mismas. Lo que no salió adelante fue la retribución a los partidos políticos, pese a aumentar en 1.000 la que corresponde al BNG, a raíz de su petición para primar la asignación por grupos en vez de por ediles, a cuenta de recortar 700 euros al PSOE y 300 al PP, de modo que quedarían, por orden de representatividad, en 4.500, 3.800 y 1.700 euros, respectivamente.

Pero el escollo principal está en los sueldos del gobierno. Los nacionalistas mantiene el tope en 90.000 euros y "ellos dicen cómo se reparten por concejalías", señala Cuiña, que les acusa de pretender asumir una competencia propia de la alcaldía. Lo considera "inaceptable" y reitera su ofrecimiento a "negociar la cantidad, pero no cómo se reparte". Partiendo de 156.000 euros, con las tres dedicaciones exclusivas que les permite la ley, ha ido bajando: primeiro a 134.000 euros, repartiendo el sueldo que tenía hasta ahora Pilar Peón (26.040 euros brutos) y, hasta su dimisión hace dos años, Klaus Brey (21.362) entre Mónica González (primera teniente de alcalde y responsable de Gestión Cultural) y Ángela Troitño (Bienestar Social) y para aumentar las asignaciones por asistencias a órganos colegiados y grupos políticos. Pero la asamblea del BNG no lo aceptó. Así que el PSOE hizo otra propuesta: 121.240 euros, repartiendo la dedicación de Peón entre González y Troitiño. Pero tampoco, el BNG insiste en los 90.000 euros como límite máximo.

En esto surgió la necesidad de convocar otro pleno de organización, puesto que en el anterior no se habían constituido las comisiones informativas ni decidido las representaciones en los órganos colegiados. Así que Cuiña contactó con Rey para pedirle llevar a pleno también las dedicaciones exclusivas, "porque es mucho tiempo sin cobrar". Les reiteraron que debían reducir algo y el PSOE propuso dejar el gasto total en 108.000 euros, es decir, amortizar por completo los salarios que tenían Brey y Peón en el anterior mandato. De este modo, Cuiña, González y Troitiño seguirían con los mismos sueldos que hasta ahora, es decir, lo que cobraron en sus últimas nóminas. Pero el BNG insiste en que hay una subida del 2% en comparación con los salarios aprobados al inicio del anterior mandato y que se fueron actualizando año a año.

La negociación siguió entre Cuiña y Rey por mensajes de WhatsApp -entiende que son públicos, porque forman parte de la negociación- el martes 4 de julio para fijar el pleno del día 11. "Cuándo puedas, hablamos, tiene que ser antes de la una", le mandó el regidor hacia las nueve de la mañana del miércoles 5. Minutos antes de las 13:00 horas, Rey le llamó para repetirle que no están de acuerdo con los salarios. Apurado el plazo, Cuiña convocó el pleno con la propuesta de amortizar el sueldo de Peón. Al día siguiente, la portavoz nacionalista le respondió que estaban revisando la propuesta y que esperaban sentarse a consensuarla. "Hasta el momento, no solo consensuamos, sino que hemos aceptado todas vuestras propuestas, si eso no es ceder, mal vamos", le replicó el alcalde, convencido de que iban a aceptar.

Pero llegó el fin de semana y empezaron a aparecer una serie de memes en redes sociales en los que se decía que los socialistas estaba "muy nerviosos" y que se iban " a enterar", lo que fue interpretado como otra negativa por parte del BNG. Así que el lunes 10, Cuiña envió a su interlocutora otro mensaje en el que le expresaba que tenía dudas de que quisieran negociar. Ya no obtuvo más respuesta.

"No es cierto que no hiciéramos una propuesta", sostiene Cuiña. Habla de "chantaje directo" al alcalde que ganó las elecciones tres veces y dos de ellas con mayoría absoluta, con 2.357 votos el pasado 28-M, por los 2.065 del PP y los 714 del BNG. "Quizás eso sea lo que duele y quizás de ahí venga el chantaje. Desde que soy alcalde han venido a intentar chantajearme más de una vez, desde dentro y desde fuera, y nunca he aceptado", proclamó Cuiña, flanqueado en una comparecencia flanqueado por Paula Fernández Pena, Jesús Taboada Lázara y Antonio Ferro Losada -no pudieron asistir Ángela Troitiño y Mónica González, de viaje familiar-.

Por eso, Cuiña decidió convocar hoy mismo el pleno extraordinario para el próximo miércoles, día 19, a las 11:00 horas. Lo hace por la mañana por "el simple motivo" de que, si las dedicaciones exclusivas no salen adelante, "ese mismo día presentaré mi dimisión de inmediato", sentenció.