Una cruz de obras en la rúa Vázquez

A finales de agosto del año pasado, Vila de Cruces adjudicaba la humanización de la rúa Vázquez, por casi 847.800 euros, a la empresa Coviastec. Este proyecto cuenta con una ayuda de 596.700 euros del plan provincial ReacPon, y supondrá un auténtico lavado de cara a la principal vía de circulación del casco urbano, puesto que pasará a tener solo un lado de estacionamiento y en el otro margen contará con bancos y zonas ajardinadas. De paso, se renovaron todos los servicios de telecomunicaciones y agua que van soterrados.

Pero mientras tanto, los vecinos y visitantes tienen que convivir con una calle vallada, donde nunca hubo señales que indicasen al conductor por dónde tiene que desviarse una vez que llega a la zona de trabajos y por la que no se puede circular. Hubo algún camionero que se quejó a los locales comerciales por no saber cómo tomar la carretera en dirección a Silleda.

Caminar a pie por la rúa Vázquez tampoco es fácil, máxime cuando se trata de hacer compra en los supermercados, que notan como el hecho de tener que aparcar lejos (en algunos casos, más allá de las piscinas) convence a muchos clientes, sobre todo los de más edad, a desplazarse a precisamente Silleda o Lalín para hacer sus compras.

Las obras están a punto de cumplir un año, y este mes de junio la corporación rechazó una petición de la empresa para conseguir una prórroga en el remate de estos trabajos. Así que Cruces tuvo, por ejemplo, que celebrar la Festa do Galo con esta calle a medio gas, una situación que podría repetirse a principios de agosto con las fiestas de A Piedade.

Una acera más alta que otra

El día a día con las obras tampoco es fácil: en la rúa Amable Durán es frecuente que el fin de semana, cuando no hay obras, si llueve la arena procedente de estos trabajos termine acumulada en esta rúa perpendicular. A ella se suman restos de heces de perros cuyos dueños no saben (o prefieren ignorar) que lo cívico es recoger sus excrementos y tirarlos en un contenedor. Circular por una de las aceras de la rúa Vázquez fue complicado cuando la empresa se percató de que había quedado 10 centímetros más alta que la que estaba enfrente. Así que hubo que volver a levantar toda la acera, con el consiguiente retraso que conllevan estos trabajos. Y puede ser más difícil caminar en verano porque los vecinos alertan de que no quedan zonas con árboles para dar sombra.