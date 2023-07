Jeane Costa es una brasileña de Río de Janeiro enamorada del mar, tanto que el destino y la vida quisieron que tuviera la suerte de vivir a ambos lados del Océano Atlántico. Esta Graduada en Magisterio, en Educación Infantil y Primaria, además de educadora sexual, postgrado en Sexología y Género, Máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro, ofreció ayer una conferencia en la jornada inaugural del curso de igualdad de Lalín.

–¿Cómo ha sido su experiencia como debutante en el curso de verano de igualdad de Lalín?

–Tengo que decir que fue muy positiva. Me gustó la forma tan positiva con la que está planteado el seminario. Estuvo Luz Martínez Ten antes y fue muy brillante la forma que tiene de relatar sus experiencias con mucho cariño y mucha ternura, desde el plano personal hasta las vivencias históricas. Fue mi primera vez como ponente porque ya estuve como asistente otros años.

–Nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto?

–Por supuesto. Es algo muy diferente pero también estoy muy contenta de poder abordar desde los aspectos que queremos trasladar y compartir con las personas que asisten al curso de igualdad de Lalín.

–¿Cuál fue el asunto que abordó en su primera conferencia?

–A mi me invitaron a poder hablar sobre la mirada interseccional y decolonial desde el feminismo antiracista. Como llevo tiempo en el activismo afrofeminista y, también, desde un trabajo personal por ser mujer emigrante, hablamos desde el conocimiento no tanto académico pero sí también el vivencial.

–Creo que no hubo tiempo para el debate posterior, ¿no?

–La verdad es que no se hicieron muchas preguntas porque era una hora muy complicada y había hambre. Pero sí que creo que se han quedado con la reflexión sobre como los procesos de opresión de los países siguen colonizando los espacios y la vida de las personas. Como, por ejemplo, desde el feminismo blanco existen algunos temas que no están en su agenda porque no les afectan de forma directa.

–¿Existe todavía un colonialiasmo sexual en el planeta?

–De hecho, la denominación de géneros es algo que se llevó a cabo a través del colonialismo y de la colonialidad de género. Eso no existía antes en algunos espacios como las Américas actuales. Esta división y este binarismo se estableció a raíz de un complejo sistema capitalista e imperialista que sigue todavía hoy vigente. Las categorías de hombre, mujer, mestizo, blanco o negro son políticas y no tanto de pigmentación de piel o de melanina. Se trata de un tipo de opresión que sigue existiendo desde el momento en que tú no te encuadras en un patrón de varón blanco, heterosexual y con dinero, eres un ser que no estás categorizado para poder permanecer en una sociedad o no eres sin duda bienvenido dentro de esa sociedad en la que nos ha tocado vivir.

–¿Existe un feminismo blanco y excluyente en la actualidad?

–Considerablemente. Creo y afirmo que existe un feminismo blanco y excluyente. Te pongo un ejemplo muy común. Hablamos mucho de cooperación internacional, por ejemplo. Los países gastan mucho dinero en ello, pero dentro de este feminismo blanco, por ejemplo, no se hace aquí, en este territorio, un trabajo profundo y estructural con las empresas que están siendo las extractoras de los recursos en otros territorios. Por ejemplo, también está el caso de Berta Cáceres, la mujer que fue asesinada por defender el uso del agua en su territorio. Si el feminismo blanco tuviera la conciencia de que eso está siendo destructivo para la vida de las mujeres, trabajaría desde aquí y no iría a sus territorios muchas veces con imposiciones o incluso ideas religiosas marcadamente burguesas y también paternalistas.

–Desde su perspectiva, ¿cuántos feminismos existen hoy en día?

–Hay que hablar de muchos feminismos. Se habla del chicano, que habla de los indígenas, del decolonial o, también, del afrofeminismo. El decolonial, y otros feminismos que hablan desde los márgenes del feminismo indígena, lo que vienen a decir es que no podemos utilizar una mirada eurocentrada, que es solamente blanca y mainstream. Por ejemplo, en lo que respecta a la categoría de género, si las personas históricamente fueron esclavizadas no son consideradas humanas hasta la categoría de género, ya no nos vale. La categoría de género dice que las mujeres son dóciles y sumisas, y que los hombres son valientes y todo eso. Si tú me animalizas y no me consideras como un ser humano, eso ya no nos vale. Se trata de cuestionar todo un sistema que lo que hace es corresponder a un universo mainstream que generalmente es blanco en el sentido de sistema de opresión estructural, político y, también, incluso diplomático.

–¿Cuál es el papel del feminismos decolonial en esa coyuntura?

–El feminismo decolonial cuestiona algo que está pasando en el Gobierno español y que el feminismo blanco ni siquiera lo menciona. Es la externalización de las fronteras. España da dinero a países limítrofes para imposibilitar que las personas que están en trámite de procesos de asilo o protección internacional puedan solicitarlo. O que el dinero invertido en cooperación internacional también sale del dinero que las personas depositan en las embajada solicitando asilo.