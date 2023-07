El DOG publicó ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico A Espada, que promueve Naturgy Renovables en Agolada, Lalín y Antas de Ulla. La infraestructura contará con ocho aerogeneradores, con una altura de buje de 122,5 metros. Desde el Instituto de Estudos do Territorio se indica que a casi 1,5 kilómetros de un de los molinillos se encuentra el Sobreiral do Arnego, y el mirador más cercano, el de Cima do Farelo, se ubica a 4 kilómetros de otro molinillo. En el ámbito de las instalaciones también se encuentra el Rego de Ferreiroa.