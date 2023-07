“O certame está considerado como o mellor festival de clarinete de Europa”

Desde este venres, día 14, ata o sábado 22, Lalín acollerá o IV Xacobeo Clarinet Fest, un dos festivais de clarinete máis prestixiosos do mundo, e que reunirá a 90 clarinetistas, entre profesores e alumnos, de distintas partes do mundo. O clarinetista lalinense, Xocas Meijide, é o director deste festival cun carácter académico e divulgativo no que unha serie de alumnos de clarinete poderán aprender dalgúnhas das mellores orquestas e de diversos clarinetistas fortemente recoñecidos.

–Como naceu a idea de crear o Xacobeo Clarinet Fest? –O festival é como unha inquietude de manter o clarinete en Galicia, ademais que nesta zona especialmente, no Deza, hai moita tradición, aínda que bueno, hai bastantes clarinetistas moi bós por toda Galicia. A miña idea foi sempre facer o mellor festival de Europa de clarinete. E eu creo que Galicia é un sitio ideal para facelo, como así o está demostrando estes anos pola afluencia de público e pola situación da xente en xeral. –Esta vai ser a cuarta edición do festival. Que balance fai das anteriores? –Pois foi un éxito absoluto. En 3 anos converteuse no mellor festival de Europa de clarinete, por nivel de alumnado e de profesorado. Este ano, por exemplo, vamos facer 20 concertos nunha semana e contamos con actuacións prodixiosas como a Real Filharmónica de Galicia ou cun dúo de jazz italiano espectacular. E ter un festival así, desta categoría, é moi difícil de ver en Galicia. –Que espera da edición deste ano? –Bueno, pois que a xente quede contenta. Sobre todo que os profesores e alumnos estean ben e que as persoas que vaian ver os concertos programados saian abraiados e con ganas de volver. Pero que o pasen ben, máis que nada. –Nesta nova edición inclúense por primeira vez o Concurso de Composición para Clarinete ‘Reveriano Soutollo’ e o concurso internacional ‘Xacobeo International Clarinet Competition’, uns concursos xenerais que permiten aos alumnos ter a posibilidade de acceder a algunhas das grandes orquestas. Que significado pode ter algo así para os alumnos?. –Temos a sorte de que contamos coas dúas grandes orquestas galegas, como son a Real Filharmonía e a Sinfónica de Galicia. Aos gañadores destes dous premios váiselle dar a oportunidade de tocar unha semana de programa contratados por estas dúas orquestas e pola Orquesta de Guimaraes, coa que temos un convenio espectacular. E entón é algo que non hai en toda Europa, porque hai concursos pero o que che dan é un diploma. Para os alumnos esto é o máis grande, é o mellor premio posible. Tocar con estas orquestas é casi imposible, té que estar moi consagrado e ter unha traxectoria moi grande para que te chamen para un concerto. A Filharmonía e a Sinfónica son das mellores de España e a Orquesta de Guimaraes é das mellores que hai en Portugal. Entón, aprender a tocar con eses expertos é algo marabilloso, único e case imposible. –En que van consistir estos concursos? –O concurso é como de dirección da orquesta. Ti cando vas a opositar a unha orquesta tes varias fases de concurso, ti tocas unhas pezas obligatorias e aí xa se escolle a quén vai a tocar. É unha forma de educar profesionalmente á xente, porque eso é o que se van encontrar despois cando accedan ao mercado laboral. –O Xacobeo Clarinet Fest é un evento que traspasa as fronteiras de Galicia, e incluso de España, xa que conta con numerosos mestres, alumnos e artistas que veñen de todas as partes do mundo. Que significa esta internacionalidade para o festival e tamén para vostede, como creador da idea? –Este ano, a verdade é que é incrible. De profesores, de 18 que hai, 9 son estranxeiros. Esto xa xenera un toque internacional incrible e tamén trae moita xente de fóra. Hai alumnos de California, da República Checa, de Pequín, de Australia... hai xente de todo o mundo. E despois a nivel nacional igual, dos alumnos españois, sobre o 60% é de fóra de Galicia. Entón, hai moitos estranxeiros e iso vaise notar moito dentro do festival. –De cara ao fututo, que ideas se teñen en mente dende o festival para mellor e potenciar, aínda máis o Clarinet Fest? –Este ano o que conseguimos foi ambientar o festival. Que eso é algo o máis difícil de facer nun festival de música clásica, con uns medios que tampouc son demasiados. Entón, para o futuro quédanos conseguir ambientalo máis, porque de alumnado e de prestixio xa é top, está considerado o mellor festival de Europa. Agora o difícil xa é que se consolide, esta é a 4ª edición e agora nestes próximos anos ten que acabar de consolidarse como festival.