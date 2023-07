Una mujer resultó herida leve en la tarde de ayer después de salirse de la vía y terminar volcando en las conocidas como curvas de Carboeiro, cerca del cruce a Martixe, en el término municipal de Silleda. En el siniestro sólo se vio implicado el vehículo conducido por la herida que, aunque fue atendida por una ambulancia medicalizada, no precisó ser trasladada a ningún centro sanitario. Los Bombeiros do Deza fueron alertados pero no hizo falta su intervención.