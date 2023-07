No quiero hacerte daño, así que aléjate, dice el caballo. Necesito acercarme, pero solo porque quiero cuidarte, responde el hombre. El primero no habla y el segundo no pronuncia esas palabras, pero se sobreentienden en el encuentro que ambos mantienen esta mañana –el segundo de este año– en el curro del Campo do Medio de Sabucedo. El suyo es un amor a distancia. Solo se abrazan tres días al año. Les sabe a poco, pero se quieren lo suficiente como para dejarse ir; como para que les llegue saber que cada uno está justo donde ha de estar. Su amor es cuidado y protección, pero respetando la libertad y el espacio del ser amado. Siempre lejos, siempre cerca.

Es difícil ser testigo de una historia de amor tan pura y visceral como la que se escenifica cada año en esta parroquia de A Estrada, ante miles de personas y durante esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Hombre y caballo. Aloitador y besta. Basta solo con observar con la mirada limpia de prejuicios. Basta con entender por qué están ahí, por asimilar que este es un estilo de vida, una tradición y una forma histórica de manejar el caballo que vive libre en el monte. Los caballos volvieron a dar muestras en el segundo curro del año de su bravura y los de Sabucedo hicieron alarde de gallardía. A lo largo del año se ven, pero no se tocan. Ayer se abrazaron, cayeron juntos sobre la arena y salieron fortalecidos del curro. Los animales, desparasitados y saneados; los aloitadores, imbuidos por haber cumplido con lo que la tradición ha marcado para los vecinos de esta parroquia de A Estrada, un legado que ha pasado inalterable de generación en generación. Durante los 75 minutos que duró el curro, se raparon 50 de las más de 200 cabezas de ganado equino que entraron en este recinto. Este curro resultó más accidentado, con 17 aloitadores atendidos en la enfermería. Nada grave, pero sí golpes y contusiones que no impidieron que muchos volviesen a reclamar a su favor la regla de oro del código entre aloitadores: un nuevo intento. “Impactante. Esa lucha perenne entre la bestia y el humano es impactante y verla así es un chute de adrenalina”, comenta Belal Darder un periodista egipcio que acude a Sabucedo por vez primera. Está afincado en Madrid y realiza un recorrido por las fiestas populares de España, con la intención de promoverlas por los países árabes. “Con algunas tengo más suerte que con otras”, ríe, convencido de que la Rapa das Bestas gustará. “Todo el ambiente es muy bonito. La parte del monte es muy bonita, pero el curro es lo que simboliza la fiesta. Músculo contra músculo. Es un arte, porque parece fácil pero tienen que hacerlo súper bien”, apunta. Su idea es publicar todo el material en la televisión árabe. En una Rapa marcada por la oposición a las cuatro instalaciones de parques eólicos previstas en los montes en los que vive esta cabaña de caballos salvajes –toda la aldea esta repleta de pancartas que protestan contra estos proyectos desde los balcones– la cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, visitó ayer el curro para trasladar su intención de que se transfieran las competencias en materia energética “para que sea Galicia quien diseñe su propio modelo, recuperar las garantías ambientales y la participación ciudadana en la implantación de proyectos eólicos”. Sabucedo vive hoy el tercer y último curro del año. Será a las 12.00 horas. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, confirmó ayer su participación. Después de este encuentro, será la “solta”. Los protagonistas de esta gran historia de amor se dirán adiós, sabiendo que no volverán a abrazarse en un año.