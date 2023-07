O Muíño de Agolada viviu onte á tarde unha xornada literaria e musical coa lectura do libro “Estrita necesidade” (Alvarellos Editora), publicado polo escritor lalinense Carlos Negro e ilustrado con fotografías de Benxamín Otero. O acto consistiu nunha lectura pública, por parte do propio autor, do libro de poesía escrito no ano 2021. Unha obra, Estrita necesidade, íntima e persoal, e que según as verbas do propio autor é un libro que naceu no propio Muíño de Agolada.

O escritor pechou así o seu día literario no Muíño, despois de presentar tamén pola mañán o proxecto Colectivo Maiakovski e a súa obra Intimidación, xunto a outros membros do Colectivo, creadores desta obra orixinal.