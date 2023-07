El PP de Silleda considera “una tomadura de pelo” que el regidor, Manuel Cuiña, “de que solo trabajará en sus ratos libres si no se le aprueba un sueldo de casi 52.000 euros”. La corporación celebrará un pleno este martes, a las 18.00 horas, en el que en principio no hay acuerdo con el BNG para apoyar las dedicaciones del gobierno socialista. Días atrás Cuiña manifestó que si estas dedicaciones no salen adelante, los concejales tendrán que acudir a atender sus responsabilidades cuando dispongan de tiempo libre de sus otras ocupaciones laborales.

Para los populares, esta decisión contrasta con la postura de Cuiña durante el anterior mandato ante las peticiones de la oposición de que se avisase con más antelación de la celebración de los plenos extraordinarios o de los cambios de hora, que se decidían de forma unilateral, añade su portavoz, Ignacio Maril. “Cuiña pasó toda la legislatura diciéndonos que el que no pudiese dedicarse a la política que no se dedicase, y ahora resulta que desprecia un salario de 40.000 euros”, que es la propuesta efectuada por el BNG. Maril replica además la bajada que indicaba Cuiña de 50.000 euros en las dedicaciones en comparación con el anterior mandato. “En la anterior legislatura ya se eliminó uno de los sueldos, con la salida de Klaus Brey del gobierno, un edil que además cobraba sin siquiera pasar por el concello”. afirma Maril. Brey abandonó el ejecutivo en mayo de 2021. También se eliminó el sueldo de Pilar Peón, puesto que ahora ya no está en el ejecutivo socialista. “La verdad es que si el alcalde decide trabajar para el Concello en sus ratos libres, seguramente trabajará incluso más de lo que lo hizo en la anterior legislatura, al igual que otras concejalas, que traían las bases de subvenciones año tras año, con los mismos errores aunque se les advertía siempre” de dichos fallos, apostilla el portavoz del PP. Maril hace números y asegura que, en contra de lo que afirma el regidor, sí suben todos los sueldos: el de Cuiña pasa de 47.759 a 51.821 (es la propuesta del PSOE); la de la teniente de alcalde, Mónica González, asciende de los 28.000 a los 30.380, y el de la concejala de Benestar Social, Ángela Troitiño, pasa de los 23.999 a los 26.040. Personal de confianza El PP, por último, también se suma al BNG en su petición de eliminar el puesto de personal de confianza. “En el anterior mandato el alcalde demostró que esta plaza no era necesaria, ya que la empleó para contratar a la mujer de un constructor amigo y que se dedicó a hacer campaña activa a favor de Cuiña”.