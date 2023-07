Luis Otero Pimentel faise eterno en Piloño

A Solaina de Piloño acolleu na tarde de onte a XVI edición da Forxa Literaria, centrada nunh homenaxe a Luís Otero Pimentel, un dos principais prosistas galegos do século XIX, nado na parroquia de San Salvador de Portomouros, en Vila de Cruces, no ano 1834.

O programa desta nova edición comezou cunha mesa redonda sobre Luís García Pimentel, baixo o nome de “A nosa lingua alén de Portodemouros”. O debate estivo cordinado por Xabier Vázquez e contou coa participación de Ana María Mato Soto, Daniel González Alén e Gonzalo Navaza, presentada pol artista Lucía Dubra.

A continuación tivo lugar a descuberta do relevo en pedra do rostro de Luís Otero Pimentel, creada por José Luis Ferreiro Diéguez “O Vila”. Mentres tanto, o músico Plácido Rozas deleitou aos presentes coa interpretación da muiñeira de A Solaina e o himno galego.

A XVI edición da Forxa Literaria contou tamén con un recital de poesía a cargo de María Luz Chorén Belay, María José Viz Blanco, Alfonso Madroño, Ana Belén Corbacho Coello, Carmen Martínez Coello, María del Rosario Golmar Saavedra, Xosé Luna Sanmartín, Rosalía Morlán Vieites e Gonzalo Navaza.

Cara o final da xornada fíxose entrega dos premios do I Certame Literario Paco Lareo, e da medalla Solaina a Luís Reimóndez Fernández, a título póstumo. Esta primeira edición do Certame Literario Paco Lareo, creado co oxectivo de promocionar e promover o uso da lingua galega, tivo unha gran acollida e foi un éxito como mostrou a presidenta da Fundación, Carmen Lareo. Entre os premiados podíase apreciar tanto a presencia de nenos como de adultos.

A xornada pechouse coa presenza do contacontos Celso Fernández “Celsiño” e coa actuación musical de Yago Fernández e Xosé Iglesias Fernández.