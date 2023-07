O concello de Lalín prepárase para acoller estes días, do 14 ao 22 de xullo, o IV Xacobeo Clarinet Fest. Unha edición que estrea o Concurso Internacional “I Xacobeo Internacional” e co Concurso de Composición para clarinete “Reveriano Soutullo”, que permitirán aos afortunados ter a oportunidade de actuar nalgunhas das mellores orquestas do mundo. Durante o festival poderase desfrutar da presenza na de recoñecidos clarinetistas internacionais. A Real Filharmonía de Galicia abrirá o festival cun concerto gratuíto o venres 14, ás 20:00 horas na Praza do Concello.