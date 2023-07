“En mínios historóricos”. Es el diagnóstico que el gobierno de la socialista Verónica Pichel realiza tras el análisis del estado en que se encuentra la atención sanitaria en el Concello de Forcarei, “una situación sanitaria que se está haciendo crónica y que solo se parchea temporalamente como respuesta a las numerosas e insistentes reclamaciones”, sostienen. Desde el Concello se pone el acento en que a la baja de la única médica titular del centro se suma actualmente la falta de pediatra, “que acaba de iniciar un período de excedencia” y el reciente traslado de destino del hasta ahora único médico interino que atendía el ambulatorio forcaricense desde el año 2020.

Pichel denunció públicamente que la situación se ha vuelto “insostenible” y exigió al Sergas una solución “urgente y estable”. “No tenemos médicos permanentes en Forcarei, no tenemos pediatra, conseguir cita programada co el médico de cabecera es casi un milagro y para renovar recetas de medicación pueden tardar hasta tres semanas en dar un hueco”, denunció la regidora. “La ciudadanía no está atendida”, apostilló.

No es la primera –ý previsiblemente tampoco será la última vez– que Pichel se queja de esta situación y relcama ante la gerencia del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés. Fuentes municipales expresaron que, por el momento, la respuesta recibida indica que durante el mes de julio habrá cobertura los días 12, 14 y 17 en horario de mañana, los días 13,17,21, 24 y 28 será de tarde y los días 27 y 31 sin concretar horario. Será en jornadas de cuatro horas.

En relación a la atención pediátrica, las mismas fuentes precisan que desde el Sergas se le indicó a la alcaldesa de Forcarei que “no hay facultativos sustitutos y pretenden que las familias forcaricenses sean atendidas en Tenorio”.

Pichel lleva tiempo reclamando a Sanidade una atención médica de forma permanente tanto en el centro de salud de Forcarei como en el de Soutelo de Montes. En este último, el médico atiende una media de entre 45 y 60 pacientes diarios, entre consultas presenciales, telefónicas, visitas a domicilio y urgencias, además de afrontar las taras de gestión. “Y cada vez que está de libranza, vacaciones o días de asuntos propios no se sustituye o se ponen parches por horas”, remarcan desde el Concello. En relación a las instalaciones sanitarias de la capital forcaricense, se indica que el pasado mes de marzo se consiguió reforzar de manera temporal la asistencia, mientras no se incorporaba el facultativo titular, con un doctor vecino de Forcarei, una petición que la alcaldesa expuso a la gerencia del área sanitaria y al propio conselleiro de Sanidade en varias ocasiones.

“Los argumentos de las ratios de pacientes por médico no nos valen aquí, no nos valen en el rural, especialmente con una población tan envejecida que, precisamente, necesita más cuidados”, manifiesta la alcaldesa de Forcarei. “Y la atención pediátrica es indispensable si queremos mantener vivo el rural. Ya está bien de recortar servicios”, concluyó.