“A conversa literaria con Gurt vai ser un encontro das literaturas galega e catalá”

Xosé Luis González Sende, máis recoñecido como Séchu Sende, leva anos rompendo as fronteiras da literatura galega, nesta ocasión para a realización dun encontro literario en Palma de Mallorca. Pero non é a primeira vez que leva a nosa literatura fóra de Galicia, xa que como mestre no Instituto Marco do Camballón, en Vila de Cruces, leva varios anos participando en certames de regueifa e improvisación oral, tanto no estranxeiro como en diversos puntos da xeografía española, especialmente no País Vasco e Cataluña.

–O xoves vai participar nunha conversa literaria con Carlota Gurt na librería Quart Creixent de Mallorca. En que vai consistir o evento? –É unha actividade que organiza esta librería de Palma e reúne nunha mesa redonda a un escritor, neste caso galego, e unha escritora catalá. Eu lin varias obras desta escritora e ela leu varias obras miñas. E entón vamos facer como un intercambio: eu vou falar da súa obra e ela vai falar da miña. E despois falaremos doutras cousas como a situación das linguas galega e catalá, da literatura, dos temas que nos motivan a escribir e esas cousas, polo que vai ser un encontro das literaturas catalá e galega. –Como comezou no mundo da literatura? –Eu comecei escribindo literatura cando era un rapaz, cando tiña 15 ou 16 anos, e empecei a escribir relatos curtos e poesía. Despois tiven sorte de que me desen algún premio e de ir publicando os meus primeiros libros, pero sempre nese contexto da literatura escrita. Despois acabei descubrindo tamén a literatura oral, as regueifas, no Camballón e coñecendo a moita xente deste movemento cultural. –Precisamente no IES Marco Camballón impártese dende fai 7 anos a materia de “Regueifa e improvisación oral en verso”. Como naceu a idea de crear esta materia? –Houbo fai 8 anos un curso onde comezamos a traballar coa literatura oral improvisada máis de forma práctica. E aquel ano déronse unhas circunstancias para que a rapazada de Vila de Cruces se botase a regueifar, o que nos permitiu ver as posibilidades educativas que tiña. E entón dalgún xeito foise facendo como unha pequena escola de regueifa, onde hoxe hai máis de 40 rapaces e rapazas que poden regueifar en público. –Como se adaptaron os nenos a esta forma expresarse, como é a regueifa, que quizais non sexa tan recoñecida e utilizada na xuventude? –No IES Marco do Camballón temos a sorte de que hai moita tradición cultural e musical entre a xente moza. Gran parte do alumnado é rapazada participa nas bandas, participa nos grupos de música e baile tradicional, hai xente á que lle gusta o rap, xente á que lle gusta o rock ou a música electrónica. E realmente a regueifa é unha expresión que entronca con outro dos valores de Vila de Cruces, os entroidos do Ulla. Entón claro, ese alumnado ten unha motivación extra porque está modernizando a tradición. E hai unha cousa moi importante que eu sempre destaco, que é que en Vila de Cruces temos unha calidade de lingua galega moi boa. –Como ve o futuro da regueifa galega? –Véxoo moi ben. Sobre todo porque é un proceso que xa pasou o peor, xa pasou os anos que estaba en perigo de extinción e só quedaban 7 regueifeiros en toda Galicia. E agora están chegando novas xeracións e proxectos como A Regueifesta e Enreguéifate, polo que é un movemento que está crecendo dende abaixo, dende as escolas e institutos, e onde o motor principal é o alumnado. Eu penso que dentro de pouco veremos regueifas con bases electrónicas, autotune e outro tipo de vangardas musicais, onde a regueifa buscará vincularse aínda máis coa mocidade.