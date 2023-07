Cinco horas al volante de una joya

La novena edición del Rally de Regularidad Villa de Lalín Históricos promovida ayer por la Escudería O Toxo de Clásicos por el centro de Galicia volvió a ser un éxito de participación y organización. La prueba fue ganada por los locales Miky Caldas y Diego López con un BMW E21 de la escudería organizadora. La segunda posición fue para la pareja formada por Óscar Otero y Jorge González y Seat 124 de Arenteiro Clásicos. El podio lo completaron Benito López y Sergio González a los mandos de un hermoso BMW 2002 de la Escudería Vigo Clásicos. El palmarés de la prueba lo completaron Sandra Gil y Paula Gil que ganaron el premio femenino y fueron novenas en la general con su Ford Fiesta de la Escudería O Toxo. Además, el primero sin medidor adicional fue el equipo formado por Hugo Vilas y Benito Caride con su Porsche 944 de Centollo Clásicos.

Por otro lado, los relojes despertadores para los últimos que pasaron todos los controles viajaron hasta el país vecino en la figura de André Fernández Cardoso y Gonçalo Jose Vilaça con un Triumph Spitfire del Clube Limano Clásicos de Braga , con el que también se llevaron el galardón del equipo venido de más lejos para una prueba que contó con la participación de 54 equipos, de los cuales tres estaban formando sólo por mujeres. Se trata de unas cifras excepcionales que convierten al evento dezano en el más numeroso de este año

Monturas de Galicia, el resto de España y Portugal formaron la comitiva en la que destacó la presencia del ourensano Luis Aragonés con Sonia Soto de copiloto en un Alpine 1300 que fue muy admirado por todos los presentes. Lalín, Silleda, Forcarei, A Estrada y Vedra, siendo la primera vez que se salió de la provincia, fueron los municipios por donde pasaron los clásicos para completar un total de 136 kilómetros, de los que cerca de 115 fueron cronometrados

La “flecha alemana” volvió un año más a poner a prueba la pericia de los participantes en el Villa de Lalín. Cabe recordar que no es en sí misma un tipo de regularidad, sino una forma de describir las viñetas del rutómetro completamente distinta. La dificultad de este tipo de tramo estriba en la configuración de las viñetas, que vienen en forma de una sola flecha en sentido ascendente, y en la que aparecen indicados los cruces que no deben tomar los participantes. Fue importante fijarse en la información adicional para no equivocarse, tal y como subrayaron desde O Toxo, sobre todo, a los conductores debutantes.