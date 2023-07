A Bandeira celebrará la quinta edición de su Entroido de Verán el próximo sábado 22 de julio en la Praza Juan Salgueiro, “tras el éxito de las últimas ediciones”, según sus promotores. De esta forma, el evento lúdico que nació en 2017 con la idea de recaudar fondos para la organización de la Festa da Empanada, “consolida su trayectoria y se configura ya como cita ineludible del verano en Trasdeza”, añaden.

El cartel, estrenado a través de las redes sociales del colectivo, vaticina una completa programación musical para la noche previa a la jornada electoral. A las 21.00 horas, la charanga local “Os Empanaos” será la encargada de iniciar la celebración antes de dar paso a una sesión de los años 80 que contará con los éxitos musicales de esta década dorada para la música pop. A medianoche llegará uno de los momentos más esperados de la cita carnavalera con el desfile de disfraces, donde las personas que lo deseen podrán lucir sus originales y variados disfraces, con premios para los mejores. A continuación, tendrá lugar una “DJ Party Night” a cargo de DJ Carlos López, DJ Xavi Villar y DJ Calwin.

Amigos da Empanada anima a todo el vecindario de la localidad a “contagiarse de la alegría del carnaval y salir a la calle con vestimenta adecuada para bailar y disfrutar de la música durante toda una noche de verano”. Además, la entidad recuerda que a pesar de la sesión de los años 80 y la decoración propia de esa época, la temática es libre como pasa todos los años, animando a los asistentes a disfrazarse con otros estilos divertidos si así lo desean.

Coreografía

Por otro lado, el Entroido de Verán de A Bandeira de 2023 también tiene su propia coreografía. Se trata de un baile creado por Marta Maceira y Lía Pérez, profesoras de la academia Máisquedanza. El vídeo, producido por Alberto Pereiras, se puede encontrar ya en las distintas redes sociales de la Festa da Empanada (@festadaempanada), donde anima a todos los internautas a imitar el baile y subirlo a la red social TikTok. La grabación con más “me gusta” el 21 de julio a las 23.59 horas será recompensado “con múltiples premios”, según la organización del evento. La canción elegida este año es una versión de la conocida Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper, estrenada en 1983.