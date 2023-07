Rodeiro confirma su bipartito con cuatro dedicaciones y un coste de 56.000 euros

Fumata blanca en el Concello de Rodeiro. Lo que era un secreto a voces desde hace días tomó forma ayer mediante la escenificación del pacto de gobierno bipartito formado por PSOE y Unidade por Rodeiro. El nuevo ejecutivo local estará encabezado por el alcalde José Luis Camiñas y el teniente de alcalde Alberte Lamazares, que llevará también Economía, Educación, Deportes, Xuventude y Sector Primario. Junto a ellos, la socialista Begoña Vázquez se encargará de Urbanismo, Traballo y Servizos Sociais. Su compañero de partido, Manuel García Deza, tendrá Servizos Básicos, Medio Ambiente y Emerxencias. Y la también socialista Patricia Hermida asume Infancia, Igualdade y Transformación Dixital. Por parte de Unidade por Rodeiro, Julia Dacal completa el gobierno encargándose de Cultura, Turismo, Patrimonio, Comercio y Sanidade.

En la junta de gobierno local participarán alcalde, teniente de alcalde, Begoña Vázquez y Patricia Hermida. Y en el capítulo de dedicaciones, el propio Camiñas recordó que “había un techo de 56.616 euros y no se va a tocar para nada”. Así las cosas, Julia Dacal tendrá una dedicación parcial de 6.000 euros brutos anuales. Manuel García Deza tendrá una media dedicación de 14.000 euros, mientras Alberte Lamazares tendrá una media dedicación de 16.000 euros, al igual que José Luis Camiñas con 20.616 euros. “La vida subió pero nosotros mantenemos el tipo y no subimos. Antes el alcalde tenía 34.200 euros y había dos medias más de 12.200 euros”, apostilló el regidor local. Además las juntas de gobierno junto con los plenos y las comisiones informativas se incrementarán en 30 euros, pasando de 70 a 100 euros. Los plenos estaban en 120 euros y pasan a 150 euros. “Los más beneficiados serán los ediles de la oposición. Los liberados con medias o plenas dedicaciones no cobrarán ni en plenos ni en juntas de gobierno”, explicó Camiñas.

Por otro lado, la comisión informativa de Urbanismo “tendrá un papel fundamental en la legislatura”, junto a las de Contas y Patrimonio (de nueva creación). Los plenos seguirán siendo bimensuales y todavía no hay convocatoria de pleno de organización. También debería de ser una prioridad la confección de un presupuesto pero antes “vamos a ver cómo está todo”, asegura Camiñas. El alcalde está convencido de que el entendimiento con Unidade “va a funcionar” y Lamazares calificó al nuevo gobierno local como “feminista e igualitario”.

Un centro de día, entre las prioridades

Camiñas y Lamazares desglosaron algunas de las prioridades del nuevo gobierno. “La atención de nuestros mayores porque es un municipio con una población muy envejecida. Atención también para los jóvenes. No puede ser que algunos niños corran el riesgo de no quedar atendidos”, explicó Camiñas. Además, manifestó que “si es posible que consigamos transformar ese mausoleo en un centro de día, habría que estudiarlo”, en relación con el edifico polivalente. El regidor también adelantó que “le vamos a solicitar a Xunta y Deputación un plan especial para Rodeiro debido a su actividad agraria. Deben las administraciones potenciar la reparación y acondicionar los accesos a tantas explotaciones agrarias”. Por su parte, Lamazares aludió a la falta de vivienda en alquiler. “En un concello donde no hay trabajo por falta de suelo industrial ni hay vivienda, es imposible habitar en él”. También puso el foco en la marcha de alumnos de la educación pública local y que “no nos podemos conformar con que esta dinámica siga así”. El teniente de alcalde habló del “mal estado de la instalaciones deportivas. Llueve en el pabellón y el campo de fútbol también está muy deteriorado” y recordó que “las asociaciones culturales y deportivas hace años que no reciben ayudas, En el campo económico, llevamos desde 2017 sin hacer un presupuesto. Está todo por hacer, en general”.