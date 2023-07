La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública quiso trasladar ayer públicamente su preocupación por el futuro del servicio pediátrico en Forcarei, compartido con el limítrofe Concello de Cerdedo-Cotobade. “Sabemos que la pediatra titular está de vacaciones, pero en breve se marcha y abra la posibilidad de que no se cubra esa vacante en mucho tiempo”, advierte el colectivo, que pone el acento en que lleva tiempo denunciado que el servicio de Pediatría de Forcarei “es precario e insuficiente porque no se cubrían ni se están cubriendo las bajas de la titular, estando todo el período vacacional –por ejemplo– sin sustituto”, sostienen.

La plataforma recuerda que ya el pasado mes de diciembre denunció la situación “límite” en que se encontraba este servicio, destacando que una usuaria de Figueiroa tuvo que recurrir a una consulta privada al no conseguir cita con la pediatra de su hijo en cuatro días. “De esta vez y de manera eventual habrá consulta los martes y jueves en Tenorio –pero, ¿hasta cuándo?– pudiendo atender, si quiere, a los de Forcarei”, señalan. “Así quedamos a expensas de la decisión personal de personal sanitario que, lamentablemente, está saturado de trabajo”, añaden desde esta plataforma. El colectivo quiso aprovechar la ocasión para valorar el esfuerzo que hacen los profesionales del Sergas, “que tienen unas condiciones laborales estresantes y muy duras, con sueldos muy bajos en comparación con el resto de países de la Unión Europea y que ellos mismos sufren a consecuencia de los recortes de estos últimos años”, señalan.

Esta agrupación ciudadana, surgida para aunar reivindicaciones en materia sanitaria, defiende que el Sergas “tiene manera de potenciar estos puestos de trabajo que, en la práctica, nadie quiere, porque económicamente no son rentables, estableciendo incentivos, complementos o algo semejante que los haga apetecibles y que sean fáciles de cubrir”. “Como siempre venimos defendiendo desde esta plataforma, no se puede tener calidad de vida ni seguridad si no tenemos una sanidad pública fuerte que cubra también el rural, porque la gente del rural tiene derecho a la salud como el resto de la ciudadanía”, sostienen. Cerdedo pola Sanidade Pública aprovechó ayer para reclamar el servicio de Pediatría y Matrona que hace ya algunos años se perdió en Cerdedo.