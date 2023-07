“Intimida non dar previsto o que vai acontecer”. Con estas palabras ábrese o libro Intimidación, unha obra escrita polo Colectivo Maiakovski, un grupo de autores galegos que participaron na creación conxunta deste poemario. O grupo poético está composto por Xerardo Quintiá, Baldo Ramos, Daniel Salgado, Elvira Riveiro, Tamara Andrés, Lara Dopazo, Cristina Ferreiro, Lois Pérez, Mariña Pérez Rei e Carlos Negro. O Muíño de Agolada albergará hoxe, ás 12:00 horas, un evento entorno a esta obra colectiva. Ademais, pola tarde tamén se poderá disfrutar doutro acto literario coa lectura pública de Estrita necesidade de Carlos Negro.

–Como xorde a idea de crear o Colectivo Maiakovski?

–O colectivo é realmente unha especie de experimento literario e poético, de facer unha homenaxe á literatura das vangardas. Aínda que tamén é unha reflexión sobre o caos e a intimidacón que sufrimos no mundo contemporáneo como persoas. Foi unha idea que xurdiu do poeta Xerardo Quintiá, que actuou de coordinador do proxecto e nos convocou a varios poetas de Galicia. E a partir de aí, o colectivo foise adaptando a unha especie de reflexión sobre os tempos modernos e a facer un libro colectivo. Pero non facelo de maneira individual cada un sumando poemas, senón facer como unha sinfonía colectiva cun poema onde todos os participantes aportaran reescribindo os textos dos demais, polo que se pode decir que o Colectivo Maiakovski é como unha voz grupal, que reflexiona sober o caos do mundo.

–Por que decidiron utilizar o nome do poeta ruso Vladimir Maiakovski para a denominación do colectivo?

–Pola actitude rebelde e reivindicativa, tamén un pouco surrealista, por esa reivindicación do xogo lúdico coas palabras. É dicir, a poesía é como un espazo de liberdade, pero tamén de certa anarquía, de certo caos e de certa ruptura das normas. De perderlle o medo a decir as cousas e á creación contra todo tipo de censura e de coartadas ideolóxicas. E Maiakovski pois simbolizaba un pouco eso na súa vida e na súa obra e pareceunos que era unha figura a reivindicar e tamén como un estímulo para crear.

–Non é para nada frecuente encontrar na literatura libros escritos por varios autores desta maneira. Polo que o exemplo de Colectivo Maiakovski é como algo case rompedor dentro da literatura.

–A ver, é certo que hai moitos libros colectivos, pero nun formato máis tradicional. Pero si é certo que este libro ten un carácter único, no sentido de que intenta ir un pouco máis alá. E os experimentos a veces son algo que se sae do habitual. Entón creo que iso é o máis valioso do libro: ir un pouco máis alá do frecuente. Neste caso decidimos crear algo orixinal, e iso creo que tamén é unha aportación valiosa para calquera literatura, incluída a galega.

–Que hai detrás da escolla do concepto de intimidación como título do libro?

–A intimidación é un pouco un reto, un punto de partida para reflexionar e facernos preguntas, que é o propio da poesía. Qué é o que nos intimida como persoas, como seres humanos e como sociedade. E servir para superar ese medo colectivo ou eses medos individuais a falar ou a expresarnos. Entón todo o poema vai artellando todo o libro como unha sinfonía con distintas partes, nas que se reflexiona sobre os medos colectivos e individuais e tratamos de buscar saídas ou de facernos novas preguntas. E ao mesmo tempo cun discurso libre e aberto, que non haxa, por decilo así, unha coartada ideolóxica única. Non queremos facer panfletos,. simplemente ofrecer opcións e facer reflexionar ao público lector sobre que nos intimida na sociedade contemporánea.

–Como foi o proceso de creación do libro?

–Foi complexo, pero tamén moi desafiante. Ao principio había como unha pauta xeral para que cada autor escribise un número de páxinas a partir dese tema. Despois, Xerardo Quintiás, como coordinador, foi mesturando todos eses textos. E a partir de aí, cada autor foi reescribindo estas novas versións varias veces. Ata que o texto colleu unha solidez colectiva e cada un perdeu a referencia de cales eran os seus versos. E ao final quedou un texto novo, que non é de ninguén e é de todos. E iso creo que foi o máis bonito, ese proceso de desaparición do eu para dar lugar a un nós colectivo diferente.

–Ata o momento, Intimidación é a única obra do colectivo. Haberá no futuro novos libros ou proxectos?

–Pois como somos un colectivo así un pouco anárquico, podemos dicir algúns días que sí e otros días que non. Non nós negamos a nada. Tan pronto podemos disolver o colectivo en calquera momento, como retomalo con otros poetas. Non temos unha aspiración de perdurar pero tampouco temos ganas de desaparecer.

–Como é unha representación do Colectivo Maiakovski?

–As nosas representacións son sempre actos abertos. Son representacións nas que hai unha parte de reelectura do libro, pero tamén unha parte de improvisación, como unha especie de performance. Entón a partir dos poemas do libro facemos unha lectura colectiva dalgunhas das partes do libro e tamén unha especie de actuación, na que ás veces cambiamos os versos ou os presentamos dunha maneira orixinal. É un acto que ten ese carácter de intervención poética, non só de recital clásico.

–Por que motivo escolleron o Muíño de Agolada como lugar para esta representación?

–A idea de facelo aquí, no Muíño de Agolada, era un pouco como unha celebración do colectivo nun lugar, para min, familiarmente recoñecible e con moita memoria. E como tamén decidimos facer como unha reivindicación de espazos da memoria e espazos do rural pareceunos un sitio bonito para un novo recital do colectivo.