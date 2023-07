El domingo 21 de julio de 2019, la parroquia de Río, en Rodeiro, acogió sus tradicionales Festa da Fartura y Feira Camba Sustentable sin saber en ese momento que no se volvería a celebrar en un tiempo. Tras tres años sin hacerse por la Covid, el próximo domingo 23 de julio se celebrará una nueva edición, la decimoquinta de la Festa da Fartura y la decimocuarta de la Feira Camba Sustentable, ya que en la primera edición solo se celebró la comida típica. Una celebración que nació para mostrar a la gente todo lo que se puede hacer en el rural y lo que sale de él, además de lograr un poco de dinamización, pero siempre desde un ambiente de fiesta y de diversión. Pero sin dejar nunca de lado la comida.

Después de verse interrumpida su celebración durante los últimos tres años, esta edición promete ser muy ilusionante. “Ya teníamos ganas de hacerla otra vez, de arrancar tras estar parados”, comenta David Feijoo, uno de los organizadores, que además se marca como objetivo poder celebrar la Feira y la Festa sin interrupciones. Y es que el parón producido por la pandemia no fue el primero al que tuvo que hacer frente esta festividad nacida en el año 2003, 2004 en el caso de la Feira Camba Sustentable. Desde 2013 a 2015 no se realizó por la ausencia de organizadores, ya que cuando la gente encargada, vecinos de Río todos, se fue haciendo mayor y se quedaron en un primer momento sin relevo , al no haber nadie que tomase el testigo y continuase con la tradición. Un reemplazo que llegó de la gente joven del pueblo, como David, que retomaron la celebración.

Para este año, la previsión desde la organización es de una gran afluencia de gente, a pesar de que como expresa Diego Feijoo están un poco expectantes al coincidir con las elecciones y llevar unos años sin poder celebrarse. Aún asi, se espera que sobre mil personas visiten este año la feria. En el caso de la comida serán menos, ya que se limita su aforo a 400 personas para “evitar que sea incontrolable a la hora de hacerla y de servirla”, como indica uno de los organizadores. Hasta el momento llevan sobre 250 entradas reservadas, por lo que los interesados en asistir a esta tradicional comida, en la que la carne será la gran protagonista, pueden hacer su reserva llamando al 633 165 572.

Puestos de la feria

En cuanto a la Feria está también limitado el número de puestos, sobre 20, por temas de espacio y para poder tener un control de los asistentes. “Sobre todo en estos primeros años, que vaya madurando un poco la idea después del parón”, dice David. Se podrán encontrar puestos de lo más variopinto, desde artesanía a alimentación, pero con un origen casero o tradicional como punto en común.

La Feira Camba Sustentable abrirá a las 11:00 horas para todas aquellas personas que quieran pasar por allí y visitarla. Después, una sesión vermut que contará con la actuación de grupos de gaitas y de música tradicional servirá como previa a la comida, la Festa da Fartura, donde los comensales comerán hasta saciarpor completo su apetito. Por último, tendrá lugar una sobremesa amenizada con las actuaciones musicales de Varancunas, Festicultores y Tanto Nos Ten.

La parroquia de Río se prepara así para recuperar una de sus festividades más queridas en la que no faltarán la música, actividades para los niños y los puestos artesanales, pero sobre todo donde no escaseara la comida y la bebida, ni las ganas de comer y beber hasta decir basta.