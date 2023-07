El pleno correspondiente al mes de julio en A Estrada sirvió, a última hora de la tarde de ayer, para conocer que el Concello presentará recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para intentar paralizar el campo eólico Campo das Rosas, autorizado ya por la Xunta de Galicia y con declaración de utilidad pública, de manera que sus promotores podrían emprender el proceso de expropiación. Esta instalación es la que más afecta –aunque no la única– al hábitat de la cabaña de O Santo, los caballos salvajes que perpetúan la tradición de la Rapa das Bestas de Sabucedo. El asunto salió a colación del único asunto que figuraba en el orden del día: la moción de urgencia presentada por Movemento Veciñal Estradense (Móvete), texto en el que se solicitaba el recurso a la vía judicial en contra de este parque eólico y la presentación de recurso de alzada contra la autorización autonómica al de Touriñán III-2.

El edil de Cultura, Juan Constenla, confirmó que el recurso de alzada se encuentra ya formalmente presentado y que el contencioso contra Campo das Rosas está en fase de elaboración del recurso, con la correspondiente fundamentación técnica y jurídica. Indicó que está ya en redacción y recordó que el Concello de A Estrada ya había presentado alegaciones a este parque, de manera que, aunque haya sido autorizado por la Xunta, mantendrá su oposición al mismo habida cuenta de la afección que se le presume para el hábitat de unos animales salvajes que constituyen el eje central de la única Fiesta de Interés Turístico Internacional con que cuenta A Estrada.

Constenla aclaró que el Concello está dando pasos en esta dirección de la mano de otros municipios. Concretó esta actuación en los ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro, haciendo un frente común en el caso de las instalaciones eólicas que afectan a estos tres municipios. Insistió el edil en que estos nos son los únicos proyectos que propiciaron la movilización del ayuntamiento y avanzó que en estos momentos está sobre la mesa el recurso que se presentará la subestación del parque Pico Touriñán, que afecta en mayor medida al Concello de Forcarei y también a los de Silleda y Cerdedo-Cotobade.

Defender a los vecinos y a la Rapa

El portavoz del PSOE, Luis López Bueno avanzó antes de la sesión su intención de acudir al pleno para determinar si el gobierno había hecho “su trabajo” en relación a dos parques para los que el Consello da Xunta dio ya su visto bueno en el mes de abril. Incidió el líder socialista que lo que corresponde en este asunto es contar con esa “opinión técnico-jurídica especializada” para que las “opciones que tome el Concello tengan éxito”. “Hay que defender los intereses de los vecinos de las zonas afectadas y hay que defender los intereses de la Rapa das Bestas, que es uno de nuestros principales patrimonios turísticos y económicos”, sostuvo.

La postura de Móvete estaba ya clara y avanzada desde que participó la presentación de la moción de urgencia sobre estos dos parques eólicos. Contó con el respaldo del BNG, que sostuvo que “la invasión de parques eólicos en nuestro concello es alarmante”. “Vecinos y vecinas de todas las sensibilidades políticas nos piden una respuesta y una solución frente a la invasión eólica de nuestro concello que, por encima, no tendrá repercusiones positivas de ningún tipo, solo para los grandes grupos eléctricos que se lucran y se lucrarán a cuenta del empobrecimiento de todos”, afirmaron.

Los nacionalistas pusieron también el acento en que “si no se frena” el parque Campo das Rosas “tendrá importante impacto contra la fauna caballar y, por extensión, contra la Rapa das Bestas”. “Pero desde el BNG pensamos que no podemos olvidar que ahora mismo están en tramitación más parques eólicos en nuestro Concello que, si no lo impedimos, dejarán los cuatro puntos cardinales de A Estrada rodeados de molinos de viento”, argumentaron.

Por otro lado, ya en ruegos y preguntas el PSOE pidió más recursos y acciones urgentes en materia de desbroces. “No es un problema de ahora, es recurrente”, dijo López Bueno, que también se interesó por la botica anexa del centro de salud de Oca. El BNG pidió por escrito las cuentas de las fiestas de A Estrada, la actualización de la web del Concello y preguntó también por asfaltados de pistas en el rural o el estado de constitución de las brigadas municipales contra incendios.