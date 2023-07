Cuando la violencia coge el spray

Se puede saber mucho de un pueblo por lo que luce en sus fachadas y en sus calles. Sean flores, banderas, luces, pancartas o pintadas urbanas, es posible comprender hasta cierto punto cuales son las ideologías que predominan, qué forma de pensar tienen sus vecinos y vecinas... incluso los conflictos que los enfrentan. En A Estrada, este mismo medio sacaba hace unos meses una colección de mensajes de amor en los espacios públicos. No obstante, esto no es lo único que puede leerse de las paredes y fachadas al darse un garbeo por la villa. Es más, lo que reinan son, de hecho, los escritos violentos y de odio.

No es difícil imaginarse la edad de los autores y autoras de dichas obras, pues se espera que con la madurez aumente también el civismo de los individuos, lo que lleva a imaginarse que son personas jóvenes, probablemente adolescentes. La palabra “puta” es un clásico en lo que a graffitis gamberros se refiere, seguida muy de cerca por los dibujos de genitales masculinos (siempre masculinos) y las esvásticas. En esta última categoría resulta incluso irónico como muchos de estos artistas no son capaces de reproducir este símbolo del nazismo correctamente. Algunos aparecen tachados a posteriori, dejando la duda de si la censura fue realizada por alguien que rechazaba el significado de la pintada, o por el propio autor ante la frustración de no saber cómo continuar con su dibujo.

Sin embargo, lo que verdaderamente impacta es la cantidad de machismo y violencia que vomitan estos muros. Como se mencionaba anteriormente, “puta” es la palabra más repetida, pero también puede leerse “zorra” o “gorda” con más frecuencia de lo que se podría desear. Por la contra, apenas se ven mensajes del estilo pero destinados a los hombres y en caso de que sí aparezcan, generalmente son “gay” o “maricón”, aludiendo a la homosexualidad como motivo de escarnio, burla o insulto.

Otra cosa que llama la atención es, aunque pueda parecer una obviedad, que por todas partes se dibujen penes pero no aparezca por ningún lado el órgano reproductor femenino; ni una vulva, ni una vagina, ni un clítoris...¿Será que estos sin más difíciles de pintar, o que se desconoce su forma?

En definitiva, son cuestiones que invitan a la reflexión. La violencia contra el sexo y el género femenino es difícil de negar cuando se muestra abiertamente en los espacios públicos de una villa hasta el punto de que la ciudadanía ya es inmune a ella. La gente pasa ante ella sin darse cuenta de que está ahí, de que los más pequeños la leen, la aprenden y quizás en un futuro se sientan tentados a reproducirla.

El paisaje lingüístico, su discurso, a duras penas puede parecer una prioridad en la lista de preocupaciones de los vecinos y vecinas de A Estrada, o de quienes los gobiernan. Pero cabe preguntarse si es posible avanzar hacia un sistema igualitario y de hermanamiento cuando la violencia viste nuestros parques, nuestras calles y nuestras casas.