En un lugar con luz mucha luz, “con esperanza”, con “ambiente positivo” y en el que la Cultura es la verdadera protagonista. Con este telón de fondo se presentó en la mañana de ayer la Rapa das Bestas de Sabucedo, una Fiesta de Interés Turístico Internacional que se presenta este año como “la más combativa” contra la pretendida proliferación de parques eólicos en los montes que sirven de hábitat a la cabaña que desde hace siglos perpetúa esta tradición. El tirón que tiene esta fiesta de A Estrada se ve este año incrementado por el “efecto” Calleja y Sorogoyen, de tal manera que la organización prevé recibir alrededor de 15.000 visitas en los próximos cuatro días, una cifra especialmente importante para una aldea en la que habitualmente viven 30 vecinos.

La presentación de esta edición, celebrada en la Cidade da Cultura de Galicia, contó con la participación del presidente de Rapa das Bestas, Paulo Vicente Monteagudo, el edil de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y la directora-gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, entre otros. Paulo Vicente aseguró que la de 2023 será “la Rapa de los eólicos, porque todo va a girar alrededor de la defensa del entorno y de los caballos”.

“Lo importante de esta fiesta no es la fiesta en sí; lo fundamental son las bestas. Ellas son el centro de todo. No perdamos la perspectiva, porque esto no es solo una celebración. La Rapa de Sabucedo se sustenta en la supervivencia de los caballos salvajes en su hábitat y en el mantenimiento del monte”, sostuvo Paulo Vicente. Puso el acento en la importancia de que las administraciones no interpreten que se les pide colaboración para el mantenimiento de folclore. “Esto no es una verbena. Lo que les exigimos es que den un paso adelante en la defensa de nuestra propia esencia, de la identidad, de la vida como la conocemos porque otros y otras la mantuvieron así durante siglos, hasta hoy”, recalcó.

"Bestas ablandadas"

Vicente Monteagudo relató que su profesión de profesor lo ha llevado a vivir en Cedeira, cerca de la Serra da Capelada, en la que hay aerogeneradores. Dijo que recorre en bicicleta estas pistas y ve a los caballos que conviven con las instalaciones eólicas. “Esas bestas no son como las nuestras. Están ablandadas. Nosotros queremos ganado bravo, libre de verdad, que cuando entra en el curro muestre que se hace fuerte ante una adversidad”, defendió. “Cuando hay eólicos las bestas se hacen mansas. La gente casi las toca, pasa a su lado”, contrapuso, antes de finalizar con una frase que es toda reivindicación y una declaración de principios: “Queremos unhas bestas libres, ceibes e bravas”.

El edil estradense de Cultura quiso agradecer la colaboración de patrocinadores y colaboradores como Abanca, Estrella Galicia, Helvetia y la Diputación de Pontevedra. Compartió la “preocupación” del Concello de A Estrada por la afección que los parques eólicos proyectados –y varios ya autorizados por la Xunta de Galicia– en la zona pueda tener para la Rapa das Bestas y aseguró que el Concello de A Estrada trabaja en la recopilación de la documentación para solicitar la declaración de la Rapa como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial “con la finalidad de otorgarle mayor protección”.

Durante su intervención, Valentín García destacó la capacidad histórica de la Rapa das Bestas, que tiene su origen en una peste, para “sobreponerse a todas las adversidades: pestes, pandemias, guerras y ahora la amenaza de los proyectos eólicos”. En este sentido, el secretario xeral de Política Lingüística abogó por “una salida de consenso y una fórmula que permita a las bestas seguir siendo tan bravas”.

Sin entradas para el sábado

La presentación de la presente edición de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional sirvió para facilitar algunas novedades del cartel de este año, con curro el sábado a las 19.00 horas y a las 12.00 del domingo y lunes. El primer encuentro del año ya tiene todas las localidades agotadas. Para el segundo y tercer curro aun pueden adquirirse algunas a través de la página web rapadasbestas.gal. La fiesta arranca esta noche, a las 21.30 horas, con la XII Gala Rapa das Bestas na Honra dos Aloitadores. Mañana viernes, a las 06.30 horas, comenzarán las actividades para la tradicional “baixa”.