El matadero estradense cumple 8 años sin servicio y el Concello estudia derribar su ruinoso edificio

Está apartado y eso hace que sea fácil olvidar los tiempos en los que el matadero comarcal de A Estrada ofrecía un servicio. Pasa desapercibido, tanto que la ruina en la que se ha convertido causa sorpresa a los ciudadanos que visitan la zona cuando necesitan hacer uso de las vecinas instalaciones municipales del punto limpio. Esta semana se cumplen ocho años desde que se dictó para el matadero estradense una sentencia de muerte. El 8 de julio de 2015 trascendió que la liquidación de la empresa concesionaria de este servicio municipal –la firma Cocarga–, después de que esta hubiese entrado en concurso de acreedores, desembocaría en el cierre del matadero de A Estrada, dejando de inmediato sin servicio a los carniceros de la zona. Transcurridos estos ocho años, los profesionales del sector encontraron solución en instalaciones tan próximas como las de A Bandeira (Silleda). Sin embargo, la pérdida de este servicio dejó una huella fea: la de un edificio asaltado, desvalijado y ruinoso que ofrece una imagen lamentable de un bien de titularidad pública. Es por ello que el Concello se está planteando seriamente apostar por la demolición.

La del matadero comarcal estradense fue la crónica de una muerte anunciada. Semanas antes de que la instalación dejase de funcionar, el gobierno local apuraba ya las gestiones para intentar buscar una salida al problema. La Secretaría municipal tenía que resolver cómo proceder para realizar una rescisión del contrato por incumplimiento por parte de la empresa de las condiciones acordadas para un período de nada menos que 50 años, vigente en el momento en que dejó de operar. La primera idea fue impulsar de inmediato una nueva concesión, pero los trámites burocráticos se mezclaron con los relativos al concurso de acreedores en el que entró la concesionaria. No tardaron en sumarse a las pérdidas los amigos de lo ajeno, iniciando saqueos en el edificio que ya hacían muy difícil, al poco tiempo, reflotar estas instalaciones como matadero.

A día de hoy, pensar en que A Estrada vuelva a tener un matadero en este recinto de Penerada es, sencillamente, una quimera. Resulta inviable, sin necesidad de estudios que avalen esta afirmación, por la tremenda inversión que supondría. Lo reconoció ayer el edil de Urbanismo y Medio Rural, Gonzalo Louzao Dono, que puso el acento en que la necesidad de suplir la carencia de este servicio, en realidad, tampoco existe ya. Los carniceros tienen una alternativa próxima en el vecino municipio de Silleda y el ciudadano de a pie no percibirá la falta de estas instalaciones.

Dificultades urbanísticas

La cuestión urbanística tampoco ayuda en la defensa de mantener este edificio. Louzao precisó que el matadero se encuentra construido sobre suelo calificado como rústico, de manera que la parcela solo permitiría construcciones con usos compatibles, directamente ligados a la actividad agrícola o ganadera. Aunque se valoró esta localización como el pretendido centro de apoyo al sector primario en A Estrada, la solución fue descartada en favor del polígono industrial de Toedo, por considerarse que las instalaciones en las que se está pensando tienen un encaje de uso industrial.

“Igual la ficha que resultaría más razonable mover sea una posible demolición de la infraestructura porque no es viable”, reconoció Louzao Dono. Asumió que, el hecho de que las instalaciones se encuentren apartadas del casco urbano hace que su negativa imagen no esté tan presente y, por tanto, su eliminación no figure entre las prioridades más inmediatas. No obstante, el edil de Urbanismo reconoció que en este asunto estaría bien que el Concello, en calidad de titular de la edificación, predique con el ejemplo. “Es una hipótesis real”, dijo en alusión al derribo de las instalaciones. “Hago autocrítica. Exigimos la conservación urbanística y tenemos que aplicarla”, defendió. Insistió Louzao en que “si no hay un uso necesario” carecería de sentido destinar recursos públicos a un inmueble que carece de finalidad y cuya caída en desuso lo condenó a degradarse hasta convertirse en una ruina absoluta, cargando al Concello con la mala imagen que ahora proyecta.

Un vertedero

Maleza, basura y mucha suciedad son la tarjeta de bienvenida a este recinto municipal. No hace falta que un cartel anuncie que el servicio no funciona porque la huella del abandono y la decrepitud es tan evidente que invita a tomar el camino de vuelta sin demorarse mucho en contemplaciones. No obstante, en sintonía con la imagen que proyecta, no son pocos los ciudadanos que deciden –actuando de una manera totalmente incívica, por supuesto– sumar su basura a la que ya le es propia a este entorno cada vez que acuden al punto limpio y se encuentran las puertas cerradas. De este modo, es habitual que la entrada a este edificio municipal ofrezca la estampa de colchones, sofás destartalados, electrodomésticos y otros muchos residuos de carácter voluminoso.

La maleza es otra de sus constantes. El entorno forestal en el que se enclavó este servicio hace que el recinto esté constantemente asediado por la maleza, que acecha cómplice de la falta de cuidado. Los portones de carga aparecen a medio subir o, directamente, destrozados. El interior daría para una película de terror. Documentación con sello oficial sobre la actividad en estas instalaciones figuraba no hace mucho tiempo entre la basura que se acumula en todas las esquinas. Ni que decir tiene que el edificio no tiene ya ni una sola ventana ni nada que pueda resultar aprovechable. El grado de deterioro ha llegado a tal punto que, aun sin conocimiento técnico alguno, la demolición semeja la opción más honrosa o, por lo menos, la más limpia.