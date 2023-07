El Concello de Cerdedo-Cotobade ha celebrado su pleno organizativo, en el que se acordó que percibirán sueldo municipal el alcalde Jorge Cubela y sus cargos de tenientes de alcalde, “dos personas de máxima confianza y que ya venían realizando estas funciones, como son Fernando Vázquez y Lourdes Ovelleiro”, según destaca el gobierno local. Justifica la medida en “la buena situación económica del Concello, sin deuda alguna y en las obligaciones que los nuevos servicios municipales van a requerir”.

Así, el Concello de Cerdedo-Cotobade pasará a contar con un coste que el PP cifra en 86.900 euros anuales, si bien el PSOE lo eleva a 180.000.

Según el gobierno local, el alcadle Jorge Cubela tendrá un salario bruto anual de 46.900 euros, mientras que Fernando Vázquez, que hasta el momento no ha percibía un sueldo municipal, costará 40.000 euros brutos. En el caso de Lourdes Ovelleiro, “su coste para el erario público no sufrirá much avariación ya que ella ya es funcionaria municipal por lo que ya estaba recibiendo sus emolumentos”.

“Es cierto que las necesidades y demandas de nuestros vecinos van en aumento y también es cierto que tenemos nuevos servicios que atender, más infraestructuras que necesitan ser organizadas y supervisadas para que funcionen correctamente”, explica el regidor, que insiste en que “nosotros no tenemos problemas de deudas y lo cierto es que aunque hay mucho voluntarismo y vocación de servicio, las personas que realizan ese trabajo también tienen obligaciones familiares y financieras que se le deben de compensar desde el Concello, por lo que en este mandato vamos a aumentar un poco esa partida”, añade.