O Concello de Silleda restaura o mural das palabras máis fermosas do galego da rúa Emilio Alonso Paz. Inaugurado en 2009, está sendo reparado polos seus autores, Toño González e Lucía Ares, de Coas Mans Artesanía.

Este emblemático mural ,promovido no seu día por Olaia, realizouse en dúas fases. Nunha primeira pintáronse as 113 palabras máis fermosas en galego para conmemorar o Día das Letras, e con posterioridade, en 2015, a veciñanza elixiu textos e frases en galego aportando cadanseu azulexo. Agora, coa restauración, o Concello busca seguir poñendo en valor esta obra que é xa un referente e que forma parte do legado do muralismo co que conta a vila, promocionando así o municipio dende o punto de vista tanto cultural como turístico.