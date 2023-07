23-J: En la mesa..., pero no en esa

Compartir mesa un domingo de julio es algo muy habitual y, por lo general, buscado para disfrutar de una jornada en la compañía deseada. Pero este año el 23 de julio muchos ciudadanos tendrán que cambiar esa mesa por otra, con toda seguridad, mucho menos anhelada, pero no por ello más fácil de eludir. Aunque por intentarlo que no quede. Si ya de por sí es un engorro que te chafen un domingo para ayudar a celebrar la “fiesta de la democracia”, mucho más lo es cuando ese día coincide en pleno verano, estés o no de vacaciones, tengas planes o, simplemente, vayas a pasarlo a la bartola. Por eso, la anunciada avalancha de reclamaciones para escaquearse de tal obligación legal se ha producido y tiene a las juntas electorales de zona de toda España inmersas en su resolución.

En España, los ayuntamientos designan por sorteo a un número de personas que deben acudir a formar parte de las mesas electorales. Serán las encargadas de presidir y controlar el desarrollo de la votación y realizar el recuento y el escrutinio. Salvo ciertas excepciones justificadas, tienen la obligación legal de presentarse. Quienes no lo hagan incurrirán en una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de 6 a 24 meses. Nuevos nombramientos Pero la amenaza legal no basta para disuadir a los más empecinados en no perder un domingo estival para mayor gloria de la democracia. Y, por los datos obtenidos, muchos han tenido éxito en su demanda. Solo en Lalín se tendrán que designar de nuevo a 36 miembros de 23 mesas electorales distintas, de las 37 que hay en el municipio. También en Silleda tendrán que volver a celebrar pleno para elegir a 22 integrantes de diez de sus dieciséis mesas electorales. En Dozón solo han tenido éxito dos reclamaciones. Los demás concellos o bien tenían aún alguna mesa por notificar –caso de Agolada– o bien no disponían ayer de los requerimientos de la junta electoral de zona. Los nombramientos que deben hacerse de nuevo se refieren, mayoritariamente, a primeros o segundos suplentes de cualquiera de los tres miembros de la mesa (presidente y vocales). Es lógico, puesto que los titulares que han tenido éxito en sus alegaciones son relevados por los suplentes, por lo que quienes sean elegidos en esta segunda ronda pasarán a ocupar banquillo, lo que no les exime de acudir a la mesa en la mañana del 23-J por si hubiese alguna contigencia y no se personasen quienes les anteceden. Como curiosidad, en una mesa de Silleda se tiene que sortear de nuevo el puesto de presidente –con sus dos suplencias– y en otra de Lalín, al segundo vocal y a sus dos suplentes. 55 solicitudes en A Estrada En A Estrada se han presentado 55 reclamaciones –tres recibidas de forma telemática–, que la junta electoral resolverá en esta semana, probablemente admitiendo más de la mitad, puesto que son personas de más de 65 años. Otras tienen que ver con motivos vacacionales y serán analizadas caso por caso para ver si entran dentro de la doctrina establecida por la junta electoral central, que tiene como criterio general que los viajes o los compromisos ineludibles estuviesen fijados con anterioridad a la convocatoria de los comicios. En Forcarei hay constancia de dos reclamaciones.