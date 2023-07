Los renglones torcidos de la vocación

No es sencillo de explicar ni un camino fácil de recorrer. Sin embargo, conociendo la entrega del estradense Nacho Costoya Eyo, cae de cajón y no precisa más que una palabra para ofrecer un resumen: vocación. A este vecino de A Estrada se le reconoce profesionalmente por su dilatada y laureada trayectoria como sumiller y maître. Resulta de conocimiento público que es, además, el presidente de la Cofradía de la Santa Cruz. Pero, a mayores, es uno de los cuatro aspirantes de la Diócesis de Santiago a ser ordenados diáconos permanentes, un grado se servicio a la Iglesia que otorga a los hombres casados –también a los jóvenes solteros, pero estos deben mantenerse en el celibato– la oportunidad de ayudar en las labores pastorales y ministeriales. Algunos de los feligreses de la unidad pastoral de Milladoiro, en la que Costoya ha estado colaborando durante el último año, tienen su propia forma de simplificar el proceso y se refieren a él como “o cura casado”. Y claro que lo está. Hace nada menos que 21 años. Eso sí, cuando sea ordenado diácono será un ministro de la Palabra, pero no un sacerdote. El sábado –18.00 horas– recibirá de manos del arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, la institución del ministerio del lectorado.

Nacho lleva tres años preparándose para el diaconado permanente. El primer paso fue la admisión de su candidatura por parte de la Iglesia. Los dos siguientes son los ministerios laicales del lectorado y el acolitado. Para comenzar el proceso e iniciar una formación equiparable a una carrera universitaria necesitó la aprobación de su mujer, Cristina. “Tiene que firmar y autorizarlo ella porque es un compendio a nivel familiar”, explica. Una vez ordenado diácono permanente, Costoya Eyo podría realizar las mismas labores que comúnmente se atribuyen a un sacerdote, salvo dos de extrema importancia: consagrar y confesar.

Por amor

Nacho fue seminarista. Estudió en el Seminario Menor y en el Mayor. Sin embargo, se apartó de este camino, principalmente, por amor. Uno fuerte y profundo. Dejó el seminario por Cristina, con la que el próximo mes de septiembre celebrará 21 años de casados. El suyo es un amor a prueba de hijos. Tres, nada menos: Noemí, Lara y Bruno. La preparación de la Comunión de este último volvió a estrechar los lazos de implicación de Costoya con la Iglesia a través de la catequesis. “Me volví a vincular con la parroquia y con A Estrada. Me picó el gusanillo”, explica este estradense, que ahora preside la Cofradía de la Santa Cruz.

En el camino que decidió emprender siguiendo una vocación que siempre estuvo en él remarca la importancia de discernir si esta entrega “es algo serio, no momentáneo” y llegó a la conclusión de que, pese a que son tres años de formación y las 42 asignaturas, es una senda que quiere recorrer con el respaldo de la familia que fundó junto a su esposa. “Me gusta. Es algo que no me agobia y no me he marcado ninguna premisa temporal”, explica Nacho Costoya, que encuentra entre el ajetreo de su vida profesional y familiar tiempo para dedicarle a la parroquia y a todo aquel que le necesite. “Cada día es como andar en bicicleta: si paras de dar pedal, te caes”, explica.

Aunque este año se sacó 10 asignaturas de golpe, reconoce que lo suyo sería que las 12 que le restan le conviertan en diácono permanente en el plazo de dos años. A partir de ahí, podría realizar las mismas funciones que un diácono que se prepara para ser ordenando sacerdote: bautizar, celebrar la liturgia de la Palabra, predicar, bendecir matrimonios, presidir celebraciones de exequias, asistir a los enfermos o catequizar, pero no celebrar el sacramento de la Eucaristía (no puede consagrar). De hecho, Costoya Eyo lleva un año vinculado a la unidad pastoral de Milladoiro y hace liturgia de la Palabra –hay lectura del Evangelio, homilía y comunión pero no consagración– en diferentes parroquias, una ayuda muy importante en zonas rurales ante la falta de sacerdotes. Sin embargo, este estradense pone el acento en que figuras como la del diácono o las de los ministerios laicales pueden “suplir momentáneamente” y ser “una ayuda”, “pero no podemos olvidar que el misterio de nuestra fe es la consagración y eso es la Eucaristía en sí”. “No podemos confundir ni engañar”, remarca prudente.

Este estradense explica que en la diócesis compostelana hay seis diáconos permanentes y cuatro aspirantes. Él es uno de estos últimos. Tiene claro que sus motivos son sólidos, no fruto del “subidón” de un momento dado. Los cimienta en su vocación, una que se manifestó hace muchos años y que, como ocurre con otras muchas, escribe con renglones torcidos para llegar a esa meta marcada de inicio. Nacho no será cura. Será marido, padre de familia numerosa y, aún así, ministro de la Iglesia.