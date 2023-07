Unha vez rematadas as festas do San Pedro de Agolada, creo convinte facer unhas aclaracións acerca da polémica vivida no noso concello coa non contratación da Banda Municipal de Agolada.

Nas redes sociais, nos comentarios de taberna e mesmo un veciño como Ángel Utrera, moi coñecido por traballar arreo no eido cultural de Agolada, esparexeron, nalgúns casos seguramente con mala fe, e noutros por descoñecemento, a idea de que todo o acontecido tiña que ver cunha loita política entre o Partido Popular e o alcalde Luis Calvo, e incluso no artigo de Utrera se centraba concretamente a problemática nunha división entre o alcalde e a miña persoa.

Non vou desaproveitar unha soa liña en volver a explicar o que levamos tempo dicindo, en que non nos parece nin xusto nin xustificado o de poñernos ao Partido Popular e a min mesma á mesma altura no fomento dunha división veciñal, que si é real co comportamento que nos últimos catro anos tivo o alcalde de Agolada para con nós. Pero o que si non imos permitir é que a entidades senlleiras como a banda municipal ou igualmente a outras moitas asociacións, clubes ou grupos de xente se lles trate dende o concello con menosprezo polo simple feito de ser reivindicativos, ou peor aínda, polo triste feito de que os seus representantes directivos poidan ter certa sintonía social, política ou mesmo persoal con membros do noso partido ou mesmo comigo.

Nunca, e dígoo ben claro, nunca, fomos promotores ni tan sequera os animadores de ningunha queixa, por outro lado lexítima, de ninguén, e moito menos da banda de música, a pesares de que moita da xente do noso equipo son pais, nais, familiares ou amigos dunha asociación que se merece, veña de onde veña, o aplauso de todo o pobo de Agolada. Tampouco nunca, e dígoo ben claro, nunca, se escoitou da nosa parte unha soa verba de reproche cara unha comisión de festas que só pode ser felicitada, xa que se esforzan para darnos a todos os mellores festexos posibles.

O que si fixemos, e non nos imos nin arrepentir nin a dubidar un so segundo de que foi o correcto, é apoiar á Banda Municipal de Agolada en todas as súas reclamacións ao goberno de Luis Calvo, xa que nos parecen xustas. Fariamos exactamente o mesmo con calquera outra asociación que necesitase a axuda que nós lle poidamos facilitar para seguir desenvolvendo a súa actividade, xa que nos acaban dando a todos os veciños de Agolada un plus de orgullo de pertenza ao noso pobo.

Nós non dividimos a ninguén, nin cremos que as asociacións sexan boas ou malas,son boas e punto, pero se a defender o noso se lle vai chamar agora politizar, como algúns empezan a facer por aí adiante, non nos imos ocultar tampouco, defenderemos sempre Agolada por encima de calquera cousa, é o noso compromiso cos veciños e ímolo manter porque, como lle escoitei algunha vez a un vello do lugar: “defender o xusto é cousa de boa xente” e se o xusto é de Agolada máis aínda.

*Presidenta do PP de Agolada