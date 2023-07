El PSOE de Lalín asegura que el coordinador de Feiradeza, Avelino Souto (y ya exconcejal de Agricultura en el presente mandato) “está acabando con este certamen de ganado frisón” celebrado el fin de semana en las instalaciones del Lalín Arena.

Los socialistas apuntan que el público asistente “fue el menor en 38 años de historia” e inciden en la “pésima imagen” que dejan las bancadas del Lalín Arena, “totalmente vacías durante la mayor parte de las jornadas”. El PSOE sostiene que este declive se debe a que Avelino Souto “manipula a su antojo el certamen, haciendo que pierda totalmente su atractivo tanto para el público como para los propios ganaderos, que no comulgan con su utilización del evento”.

Supresión de la subasta

El partido que encabeza Alba Forno añade que los responsables de varias explotaciones alertaron a esta formación política “del descalabro del certamen”, puesto que a la ausencia de público se le sumó la eliminación “de la subasta de ganado, por primera vez en la historia”, así como la “ausencia inaudita de animales de explotaciones locales o la falta de stands y puestos de firmas del sector que le añadían atractivo y dinamismo a la feria”.

No hubo convocatoria a Acruga para la asistencia de vacas rubias

No fue la única ausencia de Feiradeza. Este año no acudieron ejemplares de vaca rubia al certamen, como sí habían hecho, y a modo de novedad, en la edición de 2022. Fuentes de Acruga indican a esta Redacción que no se cursó una invitación desde la organización del concurso. El año pasado y ante una afluencia de reses mayor de la prevista, hubo que instalar una carpa a mayores para poder poner las vacas a cubierto y soportar las elevadas temperaturas.

Por último, el PSOE avanza que pedirá explicaciones “para saber a dónde va a parar cada céntimo de los entorno de 100.000 euros que se destinan a Feiradeza. “Avelino Souto prometió potenciar Feiradeza y está acabando con el certamen, que ahora mismo está muy lejos de representar el altísimo nivel del sector lácteo y agroganadero de Lalín y de la comarca”. Para la formación socialista, este fracaso del concurso “es fruto de un gobierno que después de ponerse los sueldos más altos de la historia de nuestro municipio se marchó de vacaciones abandonado por completo la gestión municipal”.

Al concurso de este año acudieron en torno a 130 reses, procedentes de granjas dezanas pero también de A Pastoriza, Mesía o Santa Comba.