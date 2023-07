Los siete concejales de la oposición cruceña rechazaron ayer las tres dedicaciones exclusivas que proponía Xuntos para Mireya Otero (Economía; Facenda; Educación; Xuventude; Participación Veciñal y Presidencia); Julio López (Cultura; Festexos; Turismo; Desenvolvemento Cultural; Comercio y Feiras) y Noemí Lois, que entra en política local al frente de Servizos Sociais, Deporte y Sanidade. Así, no tendrán dedicación el alcalde, Luis Taboada (Obras e Infraestructuras), Bárbara Penas (Sector Primario y Muller) y Juan Carlos Rodríguez (Patrimonio y Urbanismo).

El BNG urge la cobertura de plazas como la de técnico de Urbanismo o de policía local

El voto en contra no es por la cuantía, 1.600 euros brutos al mes que, netos, se quedan en 1.300 ó 1.400. Desde Nova Alternativa, Souto indicó que algunas concejalías como Sanidade o Educación, que carecen de competencias locales, sí tendrán retribución económica, mientras que Obras sigue en manos de Luis Taboada, que no cobra, e Industria y Emprego ni siquiera cuentan con comisiones informativas. Tanto Álex Fiuza (BNG) como Jesús Otero (PP) piden conocer un plan de trabajo de estas áreas, extensible a todas las concejalías, apuntó Fiuza. El Bloque lamenta que el gobierno de Xuntos no contemple Medio Ambiente en un municipio amenazado por tres proyectos eólicos, y Otero incidió en ese desdoblamiento de la actividad de Cultura con el contrato de una empresa externa para dinamización. Durante su exposición, el BNG urgió la cobertura de plazas como la de técnica de Urbanismo y policía local, y el PP insistió en conocer la situación económica real del Concello.

Sí hay solvencia financiera

Cruces sí tiene solvencia financiera para estas tres dedicaciones, según indica un informe de Intervención del 23 de junio, recalcó Mireya Otero. La que será segunda teniente de alcalde apuntó que en el anterior mandato de Xuntos se aumentaron actividades y concejalías. Hizo números y en este mandato Xuntos gastará en nóminas, cada año, 67.200 euros, y en asistencias a juntas de gobierno, plenos y comisiones, 16.000. Suman 83.200 euros anuales. La cifra se queda 52.680 euros por debajo de un año de gobierno del último mandato del PP, con 34.930 euros en asistencias y 100.950 entre el sueldo de Jesús Otero (3.187 al mes); y los tres ediles con dedicación. Cada año de gobierno del PP costaba 135.880 euros.

“Nosotros no llegamos a los 210.000 en un mandato, y ustedes sí que rebasaban el medio millón”, añadió la portavoz de Xuntos, sin olvidar que en aquel mandato del PP hubo concejales sin dedicación, que percibían 900 euros al mes por asistencia a órganos colegiados y dietas. Su compañero, Julio López, quiso apostillar que ahora, en un único sueldo, se llevarán competencias (como es su caso) que antes con el PP estaban repartidas en tres concejales, de los que cada uno percibía esos 900 euros.

A quejas de la oposición sobre las demandas de la plantilla aún sin solventar (los trabajadores se reunieron con los partidos) Xuntos indica que está examinando cómo resolver la RPT.

El personal eventual, ya en la RPT de 2008

De nuevo, los siete votos en contra de la oposición frente a los seis de los concejales de Xuntos frenaron la plaza de personal eventual de auxiliar de la Alcaldía. Un puesto que ya figuraba en la RPT en 2008 en el gabinete de Alcaldía, y que tendrá un salario de 25.780 euros anuales, por debajo también de los 26.071 del periodo del PP. Sus funciones serán de acompañamiento a la Alcaldía o atención a los vecinos en ausencia de los concejales, entre otras.

La oposición recalcó que para desempeñar las labores vinculadas a esta plaza podría recurrirse a bien a una bolsa de empleo (Manuel Souto) o bien a personal municipal (Álex Fiuza). Desde el BNG se insistió en cubrir las plazas de personal laboral, algunas de ellas con sentencia, antes de atender a estos “caprichos individuales del alcalde”. Julio López rebatió las críticas de Souto forzándole a admitir que éste “igual no estaba de acuerdo” con esta plaza eventual, que durante años ocupó José Ramón Otero, miembro de la lista electoral de Nova Alternativa.

Negociar las retribuciones por plenos y juntas

La intención de Xuntos es volver a convocar el pleno para finales de esta semana. Retiró del orden del día las retribuciones por asistencias. La propuesta del gobierno era abonar los plenos a 85 euros, las juntas de gobierno local a 150, las de régimen interno a 130, y las comisiones informativas (habrá seis) a 25. Manuel Souto y Jesús Otero pidieron mayor equilibrio entre plenos y juntas, ya que los primeros suelen durar bastante más. El gobierno retiró el punto del orden del día y está a la espera de que la oposición le remita sus propuestas por escrito.

Xuntos duda de que haya contenido como para celebrar un pleno todos los meses

Al BNG no le preocupa tanto la retribución, sino la periodicidad de los plenos. Propuso que hubiese 10 ordinarios al año, evitando los de agosto y diciembre por ser periodo vacacional. Xuntos duda de que hubiese contenido como para celebrar un pleno todos los meses. Quiso moverlo a los últimos viernes de los meses impares a las 10.30 horas, pero de nuevo la oposición votó en contra, así que en principio queda para los lunes, a las 9.00, como hasta la fecha. El BNG recordó su demanda histórica de buscar una hora en que puedan acudir los vecinos, y el PP propuso poder participar de forma telemática en casos puntuales. Para permitir la teleasistencia, es preciso un informe de Secretaría y mayoría absoluta en pleno para modificar la norma del pleno.

Terras do Deza

En cuanto a la representación en otros organismos, Mireya Otero estará en los consejos escolares de los cuatro centros educativos y Luis Taboada en el Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte así como en la Mesa Local de Comercio. Por lo que se refiere a la Mancomunidade Terras do Deza, habrá dos concejales del PP , Jesús Otero y Vanessa Trigás; uno de Xuntos, Luis Taboada; y uno también del BNG, Álex Fiuza. Nova Alternativa, al tener solo un edil y pasar a formar parte del Grupo Mixto, no tendrá miembros en Terras do Deza.