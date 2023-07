“Intento cambiar un pouco ese paradigma que temos da Educación Física de antes”

O CEIP Martagona de Melide foi galardonado polo Ministerio de Educaión co distintivo “Selo Vida Saudable”. Un dos principais artifices e valedores da proposta foi Diego Castro Taboada, profesor de Educación Física no centro. Non é o primeiro premio que lle outorgan a este mozo de Vila de Cruces, que no curso 2020/2021 recibiu o Premio ELK Sports cando estaba no CEIP Plurilingüe de Silleda.

–En que consiste o distintivo “Selo Vida Saudable”?

–Trátase dunha convocatoria do Ministerio de Educación e valora dalgunha maneira aos centros por dinamizar o nivel de actividade física e saúde con varias alternativas. As actuacións que nós realizamos divídense en tres grupos: unhas actuacións lonxitudinais, que se realizaban diariamente, outras que se realizan en vertical en colaboración con outras áreas de maneira mensual e, por último, as chamadas complementarias, como poden ser intercambios noutros centros. Dentro de cada un destes apartados barallamos varias actividades, que oscilan entre as 20 ao ano, entre un grupo e outro.

–Cales son os requisitos que se teñen que cumprir para optar ao premio?

–Os requisitos ao final son que sexa un centro de España, é dicir, que poden ser tanto centros que están en Primaria, Infantil como instituto de Educación Secundaria. O que tes é que xustificar, dinamizar e promover a actividade física dende un enfoque saudable. Xa sexa dentro o horario lectivo como fóra del.

–Ao alumnado custoulle moito adaptrase ou foi fácil para eles?

–Non foi complicado. Estas dinámicas foron levadas xa anteriormente en Silleda no centro no que estiven antes. De feito, o ano pasado xa participaramos neste concurso pero non conseguiramos gañar e entón deuselle continuidade noutro centro. Habitualmente, o alumnado a materia de Educación Física sempre a enfoca dende un punto de vista positivo, é decir, son bastante receptivos nese apartado. Entón, non é igual que veñan desa área como doutra. De todas formas, esas dinámicas tamén axudan a intentar mellorar a motivación noutras áreas. Por exemplo, si temos nós unha actividade que nace de Educación Física pero a enganchamos con Ciencias pois sempre aumentamos a motivación en ambas áreas, que é o que se intenta buscar dende o deporte e a actividade física.

–Como xurdiu a idea de traballar deste xeito?

–A idea é sobre todo as orientacións que se dan dende a materia. Este é o meu sexto ano docente, entonces eu sempre intento cambiar un pouco ese paradigma que temos da Educación Física de antes. E tamén aproveitar todas as opcións que nós da esta maneira de traballar. Ao final é como un enfoque máis serio e disciplinado que aos alumnos ao principio lles custa un pouco encaixar, pero que cando ven os resultados e que o poden pasar ben igual acéptano axeitadamente.

–Traballando no CEIP Plurilingüe de Silleda foi tamén galardoado co Premio EL Sports. Xa parece algo cotián ver como resulta premiado pola súa labor.

–Son premios distintos, porque o logrado en Silleda foi dunha empresa particular e nese caso o que fixemos foi unha modificación do horario, que era aquel tempo de horario Covid, para adaptarnos á situación sanitaria desde ese enfoque lúdico. No caso do “Selo Vida Saudable” quizais sexa un pouquiño máis relevante porque ao final entregao o Ministero de Educación.

–Que significado ten para vostede e para o centro lograr estes premios?

–Ao final, a nivel do centro é unha recompensa ao esforzo anual, xa que en moitos casos non é de todo visible. E a nivel persoal pois é unha espiña clavada que tiña respecto ao ano pasado. Porque en Silleda fixemos tamén un abano de actividades e quedoume aí esa espiña. De feito cando me enterei de que gañamos o premio en Melide, a primeira persoa que chamei foi á directora de Silleda para dicirlle que parte do premio tamén era dela e do centro..

–Ademais de ser profesor de Educación Física, foi durante moito tempo adestrador de porteiros, tanto en categorías inferiores como sénior, en varios equipos de fúbol da contorna como o SD Cruces, o CD Lalín ou o CSD Arzúa. De onde lle vén esta vocación e viculación polo deporte e a ensinanza?

–Eu doulle clase a opositores tamén, e o que lles digo é que á pregunta que che fan cando eres neno de que che gustaría ser de maior eu só tiña unha resposta: dedicarme ao mundo docente dende un prisma deportivo. E hai tamén como a necesidade e a ilusión por intentar aportar un punto de vista distinto á malentendida idea da ximnasia.

–Ten máis ideas ou proxectos en mente para seguir fomentando aínda máis a aprendizaxe sobre a saúde e o deporte?

–Si, pero o que pasa é que por cuestións de tempo son casi inviables, un pouco polo cargado que está o horario lectivo. Ben é certo que a miña ocupación na academia me saca moito tempo, pero si que me gustaría integrar a Educación Física dende ese concepto da dinamización da lingua galega. Que creo que dende o centro temos ese recurso para seguir potenciando o uso máis formal da lingua galega. Entón xa que o alumnado, non todos pero si máis que antes, están facendo uso desa lingua galega temos que integrala dentro dese concepto saudable.