Ten case cinco anos, chámase Kergo Ozalid 6818 e onte foi coroada como Vaca Gran Campiona no Open Internacional de Raza Frisona que acolleu Feiradeza durante a a fin de semana. Esta vaca pertence á explotación A Lagoa Serabel, de Xermade (Lugo), e quedou por diante da segunda clasificada, Rey 946 Jacoby Mahendra (nada en novembro de 2019), da SAT Rey de Miñotelo, da Pastoriza.

No apartado de Vaca Gran Campiona Feiradeza, a gañadora foi Baroncelle Classic Rula, de Gandería Rato (Rodeiro), e de reserva quedou Carballeiras Apply Whitney, da SAT Carballeiras (Lalín). As dúas naceron en 2020, Rula en novembro e Whitney en febreiro.

Ao longo da mañá, a terceira e última xornada de Feiradeza acolleu tamén os concursos de Vaca Intermedia Campiona, Vaca Nova Campiona, Mellor Descendencia, Vaca en producción con lactación de 65.000 kilos ou máis e Mellor Criador, tanto no concurso do Open como no da propia Feiradeza. Bonet Cid foi o xuiz.

Así, en Vaca Intermedia Campiona, o Open designou ás citadas Kergo e Jacoby Mahendra, mentres que no certame Feiradeza gañou a mencionada Carballeiras Apply Whitney, e quedou en reserva Baroncelle Sidekick Princy, de Ganadería Rato. Na categoría de Vaca Nova Campiona, no Open impúxose Ganadería Pistulario, de Santa Comba (A Coruña), con Cundins Adele Moovin ET, mentres que en segundo lugar clasificouse Ganadería Carro, de Mesía, con Casanova Valana Doorman 1463. Entre as reses desta categoría no certame comarcal, os dous postos corresponden a vacas de Ganadería Rato: Baroncelle Classic Rula e Baroncelle Doorman Melania.

En canto á mellor descendencia de vacas, o primeiro posto é tamén para dúas reses da mesma explotación, neste caso Ganadería Carro: a primeira, Casanova Electra Lamborgini, e a segunda Casanova Salma Crushabull ET.

Mellor ubre e mellor manexador

A mellor ubre corresponde a Pozosaac Atwood 7128 Tamara, de Casa Pozo Saa, de Lugo. Esta é ademais a primeira na categoría de Vaca en producción cunha lactación vitalicia de 65.000 kilos ou máis. A segunda deste apartado, Pozosaa Krusader 9450 Xela, é da mesma gandería. O terceiro posto recaeu en Ninja, de A Lagoa Serabel. Carballeiras McCutchen Cóncava, de SAT Carballeiras, quedou de cuarta, e pecha a lista Casanova Electra McCutchen, de Ganadería Carro. O mellor criador do Open é precisamente, Ganadería Carro, e o segundo, Ganadería Rato. Esta explotación rodeirense é ademais o mellor criador no certame Feiradeza, seguido por Ganadería Carballeiras. O mellor manexador do certame é Abel Carballo Penas, de A Lagoa Serabel.

Os premios foron máis alá destes nomeamentos, pois no sorteo dunha xata foi agraciado Agustín Rois Costa, de Cristimil, e Antonio Otero Toimil,de Soutolongo, levou unha xovenca.