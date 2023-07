La Carballeira relegada al olvido de A Estrada

La Carballeira de A Estrada, ubicada entre las instalaciones deportivas de la Agasp y el IES Número 1, es un área verde muy visitada por los vecinos y vecinas de la localidad, sea para pasear a las mascotas, hacer ejercicio, o incluso celebrar alguna reunión social. Especialmente ahora que llega el buen tiempo, zonas recreativas de este tipo cuentan con gran demanda entre la gente, que busca un lugar al aire libre en el que relajarse e huir del calor. No obstante, los usuarios que han pasado por la Carballeira estos días han notado que las condiciones en las que se encuentra distan de ser las óptimas.

Lo primero que uno se encuentra cuando accede al terreno es lo crecida que está la hierba y la maleza, sin atisbo de que haya sido saneada en mucho tiempo. Por este motivo, solo hay un sendero para acceder a la zona del merendero y el resto del área es de difícil transitabilidad. En el camino a las mesas y las parrillas de piedra pueden verse restos de basura o de excrementos caninos que sus dueños no han tenido a bien recoger. También alguna que otra barbacoa cuyas cenizas no fueron retiradas, con el riesgo que esto supone en una zona forestal durante los días de verano.

En cuanto a las mesas, dependiendo del día uno puede encontrarse distintas realidades. Por ejemplo, la basura generada durante comilona extendida por uno de los tableros, con latas, bolsas de hielo vacías, vasos de plástico y algún que otro plato. En otras ocasiones los bancos están desmontados y el tablón de madera que sirve de asiento se encuentra desperdigado por el lugar. Aunque los días de suerte, también es posible encontrarse este mobiliario público en perfectas condiciones.

Finalmente, el área de la fuente, el riachuelo y el puente de madera, por no desentonar con la tónica predominante del sitio, también se encuentran en estado de avanzado descuido. La inscripción de piedra que decora el manantial es prácticamente ilegible debido a la suciedad que se ha ido acumulando en sus poros con el paso de los años. Del mismo modo, el paso de madera también pide reparaciones, con varias tablas sueltas o rotas.

Los usuarios de este área critican, principalmente, la falta de segado que ha provocado el crecimiento de maleza, lo que dificulta los accesos y el uso para fines deportivos. Otra cuestión que piden mejorar es el hecho de que los propietarios de mascotas que acuden al terreno para que estas hagan sus necesidades no las recojan a posteriori, dejando el sitio en condiciones de higiene cuestionables. Y para rematar, que la falta de papeleras genere, no tanto por descuido de la administración pública sino por la falta de civismo de ciertos individuos o grupos, montones de residuos que no solo afean el aspecto del lugar sino que pueden suponer un peligro. Así las cosas, queda preguntarse si la Carballeira recibirá el lavado de cara que necesita o si seguirá sumida en un profundo olvido.

Árboles caídos hace meses siguen sin retirar

Coincidiendo con las quejas anteriormente mencionadas, hay algo más que molesta a aquellos que hacen uso de la Carballeira de forma asidua. Se trata de tres árboles caídos, uno de ellos de considerables dimensiones, que todavía no han sido retirados. Los esqueletos de madera llevan meses, según cuentan fuentes de este medio, ocupando parte de la zona destinada a merendero sin que se haya hecho nada para solucionar la situación. Si bien no parecen un peligro para los usuarios, estos afirman que da muestra del descuido generalizado que existe con esta zona verde, que quizás por encontrarse tan lejos del centro de la villa, es frecuentemente ignorada.

La playa fluvial, en el otro lado de la balanza

En el lado opuesto de la balanza está la Praia Fluvial de Liñares, una zona de baño que en varias ocasiones ha sido diana de críticas por el mal estado de sus instalaciones, como los bancos del merendero o los vestuarios. De hecho, hasta hace poco, algunos se quejaban de que las duchas no tenían agua y que faltaban papeleras. No obstante, una visita reciente a la zona sirve para comprobar que poco a poco se han ido subsanando alguna de estas cuestiones. Los bancos actuales parecen estar en buenas condiciones, sí se dispone de mobiliario en el que depositar la basura y las duchas ya funcionan. Eso sí, los vestuarios permanecen cerrados con candado, posiblemente a la espera de ser reparados. Ayer mismo, el área gozaba de bastantes visitantes, que acudieron a refrescarse durante la calurosa jornada del domingo.