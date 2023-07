Feiradeza chegou onte ao ecuador da súa 38º edición, e fíxoo co concurso de xatas e xovencas como protagonistas, que tamén compartiron a xornada con outras promesas, os novos manexadores.

No Open Internacional de Raza Frisona, volve gañar, como o ano pasado, a SAT Rei de Miñotelo, da Pastoriza, coa vaca Rey 1085 Moovin Soly ET como Xovenca Gran Campiona. Quedou na reserva Casa-Nova Motomami Mr Happen, de Ganadería Carro SL, de Mesía.Rey 1085 xa quedara gañadora na sección 10º do certame, na de Xovenca Campiona, mentres que de segunda figura Rey 1065 Thunderstorm Rosiña, tamén da mesma ganadería lucense.

Sen saír do Open, na sección sexta, a de Xata Campiona, Carro gaña con Casa-Nova Motomami Mr Happen, e Rey de Miñotelo queda de número dous con Rey 1193 Haxl Zynal. Así as cousas, os mellores criadores de Xovencas no Open son, por esta orde, Rey de Miñotelo e Ganadería Carro.

En canto ao concurso para as ganaderías dezanas, triunfa a SAT Carballeiras, de Lalín, que acadou tres dos primeiros premios. Na sección número cinco, a de Xata Campiona Feiradeza, Carballeiras Moovin Cóncava logrou o título de campiona. Na mesma categoría quedou de subcampiona Baroncelle Ayden Daenerys, de Ganadería Rato, de Rodeiro. Na sección número 9, a de xovencas, Carballeiras Hanans Lolita é a campiona. A subcampiona desta sección tamén é da SAT Carballeiras, como a gañadora, e chámase Carballeiras Moovin Alicia.. Na sección 13ª, a de Xovenca Gran Campiona Feiradeza, volven repetirse as dúas mencionadas na sección de xata, de maneira que Cóncava é a Gran Campiona Feiradeza 2023, e Daenerys, a reserva Gran Campiona.

En canto aos mellores criadores de xovencas o gañador en Feiradeza é Ganadería Carballeiras, secundado por Ganadería Rato.

Condución de tractor

Falábamos de novas promesas no vacún, e con iso referímonos tamén aos gandeiros. No XXI Concurso Novos Manexadores, na categoría de 16 a 20 anos os tres mellores son Llorens Bosch Pons, Anxo Pérez Hermida e Xabier Montes Vilar.No tramo de 10 a 15 anos, impuxéronse Claudia López García, Simón Blanco Vázquez e Samuel Fernández López. Houbo diplomas para os dez manexadores de ata nove anos de idade: os irmáns Alberto e Valeria Nogueira Blanco; os irmáns Felipe e Ruth Méijome Rozas; Valeria e Alberto Nogueira Blanco; Noé Díaz Paz; Antón Penas Vilar; Dani Otero Vázquez; Sabela Iglesias Méijome; Martina Alonso Fernández e Samuel Ferradás Villardefrancos. Na clasificación final, LLorens Bosh, é o gañador, Anxo Pérez o segundo, e Claudia López obtivo unha mención de honra.

Por último, no concurso de condución de tractor gañou Adrián Doval. Rubén Madriñán quedou segundo e Daniel González, terceiro.