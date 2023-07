La resistencia de los ultramarinos estradenses

En el casco urbano de A Estrada existe una serie de “bichos en especie de extinción”, establecimientos de toda la vida que luchan por hacerse un hueco en una economía cada vez más globalizada en la que las cadenas y grandes superficies comerciales tienen todas las de ganar. Se trata de los ultramarinos, esas tiendas de barrio en las que el dependiente te conoce y sabe qué marca de leche te gusta, lo que están estudiando tus hijos y ese problema de salud que te preocupaba hace unos meses. Algunos han pasado de generación en generación y están abiertos desde hace más medio siglo. Otros apenas llegan a los 20 años. No obstante, todos tienen una cosa en común: el trato cercano y un ambiente acogedor.

En concreto, la villa cuenta con cuatro negocios de este tipo: La Santiaguesa, en la calle Waldo Álvarez Insua, la de Chedas, en la calle Padrón, Casa Silva en la Pérez Viondi y Villabrasil en la Fernando Conde. Las más antiguas son La Santiagues y la de Chedas, una abrió en 1926 como una panadería, la otra en 1965. En el caso de Villabrasil, la más joven, el establecimiento abrió sus puertas en el 2006.

Desde entonces hasta hoy se han enfrentado a grandes retos para mantenerse a flote, como fueron la apertura de varias superficies comerciales en el entorno, o simplemente el relevo generacional, motivo por el que muchos otros nombres del gremio tuvieron que echar el cierre. La Santiaguesa cuenta ya con cuatro generaciones trabajando el negocio, mientras que en la de Chedas van por la tercera y en Villabrasil es todavía la primera.

José Manuel Vinseiro está a frente de este establecimiento junto a su mujer. Él explica: “creo que cuando nosotros nos retiremos se acabará, nuestras hijas en principio tiran por otros caminos, pero nunca se sabe lo que puede pasar”. “Este trabajo requiere muchas horas, no es como otros en los que haces tu turno y puedes irte tranquilo a casa. Tienes que despedirte de los fines de semana y de los festivos, por ejemplo”.

Con esta opinión coincide Beatriz Chedas Sangiao, quien regenta el ultramarinos con su hermano. Ella también ve difícil que esta herencia vaya a pasar a otra generación: “la idea es que no se queden, pero nunca se sabe, la vida da muchas vueltas”.

En cuanto a cuál es el secreto para permanecer abiertos después de tantos años y especialmente en un tiempo en el que el modo de consumir está en constante transformación, acelerando hacia un sistema cada vez más deshumanizado, Vinseiro lo tiene claro: “el trato es completamente diferente, es más directo, atendemos personalmente, ayudamos para llevar las cosas al coche, trabajamos con productos locales y de proximidad... en general intentamos conseguir lo que necesitan nuestros clientes”. He aquí otro de los factores cruciales para conseguir que estas pequeñas empresas sigan funcionando: la clientela. “Nosotros tenemos nuestra clientela fija, que ya sabemos lo que quieren y muchas veces solo tienen que llamar y nosotros se lo tenemos preparado, pero además, como abrimos domingos y festivos por la mañana, también suelen venir clientes nuevos en esos días” concede Vinseiro. Del mismo modo, Chedas comparte que en este sentido “hay un poco de todo, clientes que conozco desde que soy pequeña y llevan viniendo toda la vida y clientes nuevos, que empiezan a comprar ahora”. “Unos llegan y otros se van, lo normal” sentencia la empresaria estradense.

Por último, cabe preguntarse si los ultramarinos tienen futuro o si, por la contra, tienen los días contados. Para responder a esta cuestión, nadie mejor que los que trabajan el gremio, por lo que Vinseiro responde que “tienen que transformarse, pero sí creo que esto es un hueco de mercado porque ofrecemos algo que las grandes superficies comerciales no hacen”. Una opinión más optimista que la de Chedas, que asegura: “tendrían que especializarse, abrir a distintas horas, cuando los supermercados no están abiertos... pero la verdad es que lo veo muy difícil”. Así pues, es difícil predecir qué ocurrirá con ellos, lo que está claro es que un ultramarinos no es solo una tienda de alimentación: a veces es terapia, otras un punto de encuentro social y siempre un rasgo de identidad de los pueblos.