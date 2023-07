Daniela Pedrosa Martínez, co su relato E foise a luz, foi a gañadora dun dos premios do concurso Inspiraciencia. A súa narracion impúxose no apartado de Arqueloxía, como mellor relato escrito por xente nova e en idioma galego (o concurso ten premios para relatos en castelán e as outras linguas cooficiais). Pedrosa recolleu o seu diploma nunha cerimonia que tivo lugar este venres en Oviedo.Recibiu, ademais, un altavoz intelixente Echo Dot, un lote de libros de divulgación arqueolóxica do CSIC e material promocional ArchaeologyHub CSIC. Pedrosa reside en Agolada, e este ano rematou os seus estudos de Primaria no colegio Nuestra Señora del Rosario, de Arzúa.