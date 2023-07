Resaca del San Paio en la hostelería

Las fiestas del San Paio 2023 no dejaron a nadie indiferente. Sea por el buen tiempo que acompañó a las cinco jornadas de celebración, desde el 23 al 27, o por el programa con nombres como Carlos Baute, Tanxugueiras o Combo Dominicano, lo cierto es que la villa disfrutó de una ajetreada agenda social con actividades durante todo el día que dieron pie a que no solo los estradenses se sintiesen ociosos, sino también que visitantes de fuera se dejasen caer en la localidad.

Uno de los sectores que se beneficia del buen ambiente generado en los festejos es el de la hostelería, cuyos empresarios cerraron esta edición con un buen sabor de boca, contrariamente a lo que ocurría el año pasado, con un San Paio “a medio gas”.

Desde la noche de San Juan hasta el martes, cuando el volumen de trabajo ya empezaba a relajarse, podían verse los establecimientos llenos desde la hora del vermú hasta la noche. Lo mismo ocurría con los restaurantes, que contaron con numerosas reservas para comidas y cenas a lo largo de los cinco días, aunque el pico fue el sábado y el domingo. Muchos de ellos tuvieron que tirar de camareros contratados por días, los llamados “extras”, para poder sacar el servicio adelante con eficiencia.

Ahora que lo fuerte ha pasado, un alto porcentaje de establecimientos han optado por echar el cierre durante unos días para descansar del esfuerzo y reponer fuerzas de cara el que parece va a ser un buen verano. Este es el caso de O Lar, el Navegación o el Ananás, por ejemplo.

Otros se estrenaban este año en la hostelería, véase el caso de A Lacena de Chucha. Y el debut no pudo ser mejor, hasta el punto de dedicar un post en sus redes sociales a agradecer a los vecinos y vecinas la gran acogida que tuvieron durante estas fiestas patronales, en las que además ampliaban horario.

Desde la Asociación de Hosteleiros da Estrada, Adriana Abelleiro reconoce: “esta edición ha sido muy buena, hubo mucha gente tanto de aquí como de fuera y podía verse muchísimo movimiento en los locales”.

Con todo, algunos de los empresarios del gremio no están del todo contentos con como fueron las cosas. Es el caso de Javier Rey, quien las tachó de “regulares” aludiendo al hecho de que “hizo demasiada calor durante el día, la gente empezaba a llegar a partir de las ocho de la tarde, además de que se juntaron demasiados días festivos”. Las opiniones son dispares, pero en general parece que esta edición ha sido mejor que la anterior. Ahora cabe esperar qué le deparará el San Paio 2024 a este sector.

Alta demanda de camareros y barras al exterior

Otro sector que trabajó bien fue el ocio nocturno, como no podía ser de otro modo. Especialmente, los pubs de la Serafín Pazo se prepararon exhaustivamente para aprovecharse del ambiente de las fiestas atrayendo clientes a su zona. Para ello todos, incluso el Ananás, que funciona como cafetería, optaron por sacar las barras al exterior y así vender consumiciones para los que estuviesen disfrutando de los concierto y la verbena en la Praza do Concello o A Farola. El tener una barra a mayores, siendo la de fuera la que más trabajaba durante las primeras horas de la noche, los establecimientos se vieron en la obligación de aumentar la plantilla para poder atender correctamente a la clientela. En este sentido, la demanda de camareros para esos días se disparó, en un momento en el que suele escasear ese tipo de personal. No obstante y por fortuna, el trabajo pudo sacarse adelante, con un gran aprobado para estos negocios.