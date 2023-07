En poco más de 20 minutos quedó zanjado el pleno de organización de Silleda, ya que el orden del día no contemplaba ni el régimen de dedicaciones parciales o exclusivas ni las retribuciones por asistencias a juntas de gobierno y plenos. Son cuestiones sobre las que el equipo de gobierno, que ahora está en minoría con 6 de los 13 concejales, buscará un consenso previo con los dos ediles del BNG antes de debatirlas en pleno.

La sesión, sin embargo, sí permitió dar cuenta de la composición de la junta de gobierno local, en la que además de Manuel Cuiña intervendrán Mónica González Conde, Paula Fernández Pena, Jesús Taboada y Antonio Ferro. Este organismo permitirá que el concello continúe su actividad en cuestiones como la concesión de licencias o la aprobación de padrones fiscales. Al quedar repartidas las delegaciones en los seis ediles de gobierno, también se retoma el día a día de la administración municipal, aunque quede pendiente ese régimen de dedicaciones.

La corporación votó solo la periodicidad de los plenos, que serán los últimos jueves de los meses impares, a las 18.00 horas. Salió adelante con los votos del PSOE y del BNG, mientras que los cinco ediles del PP se abstuvieron. Desde el Bloque su portavoz, Erea Rey, agradeció al PSOE ese cambio de hora de la celebración de plenos, atendiendo así la situación laboral de las otras formaciones políticas. Desde el PP, Ignacio Maril echó en falta la creación de una junta de portavoces.

En los órganos colegiados, representarán al Concello Ängela Troitiño en los consejos escolares de los centros educativos así como en el Fondo Galego de Cooperación; Jesús Taboada en la Fundación do Campo y, en la Mancomunidade Terras do Deza, habrá 3 representantes del PSOE y 2 del PP, que habrá que designar. Manuel Cuiña será el representante de Silleda en la junta de gobierno local de esta entidad. El regidor explicó que en Terras do Deza habrá en total 10 miembros del PP y otros tantos del resto de partidos. Anunció que hay que mudar esos estatutos para que cada concello designe en pleno los nombres de sus integrantes.