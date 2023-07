La asociación Peregrinus Dezae de Lalín organizó ayer tarde la presentación del libro Grandes en el Camino Francés a Santiago, obra del navarro Endika Armengol Pérez. El experto en rutas jacobeas comentó las anécdotas que jalonan su última obra literaria.

–¿Desde cuándo lleva realizando el Camino de Santiago?

–Pues, si no me equivoco, desde el año 1992. El pasado mes de febrero se cumplió el camino número 82 de todos los que llevo realizado en dirección a Santiago.

–¿Ha variado de tramos o rutas a menudo en todos ellos?

–Tengo que decir que al principio no porque claro para escribir libros en los años 90 era complicado porque me iba yo solo. Ahora sí, desde hace unos diez años además del francés también tengo hecho el inglés, el montañés, el sanabrés o incluso el camino portugués.

–Si tuviese que recomendar uno solo de ellos, ¿cuál sería?

–Desde luego, no me quedaría con ninguno en particular porque todos ellos son magníficos. No acostumbro a recomendar ni albergues, ni caminos ni nada parecido porque para mi todo está muy bien. Soy de los peregrinos que piensan que hay que conocer de todo.

–¿Cuál es el objetivo de la obra que trajo ayer viernes a Lalín?

–Mi libro es un homenaje a todos esos personajes que no siempre son personas porque pueden ser también establecimientos típicos de peregrinos, como puede ser Casa Ezequiel donde muchos hemos pasado momentos inolvidables o, por supuesto, el popular y emblemático Zapatones de Santiago. En este libro he querido describirlos a todos, a los que yo mismo he conocido. Muchos ya no están.

–¿Piensa que el Camino de Santiago ha entrado en su etapa más masificada de su historia?

–Yo creo que ya no hay tiempo de salvar el Camino de Santiago. Al contrario, estoy convencido de que la cosa va a más. De todas formas, tengo que decir que todas las cosas en esta vida tienen su lado positivo y, también, su lado negativo.

–¿Cuándo cree usted que todo esto se nos fue de las manos?

–Yo diría que en principio fue a raíz de que algunos escribieron libros. Me refiero a gente como Paulo Coelho, luego fue la Shirley MacLaine y después una alemana que no me acuerdo de como se llama, y un largo etcétera. Y claro, primero todo eran peregrinos brasileños, después alemanes y más recientemente hasta coreanos porque hubo una escritora de ese país que también escribió un libro. Entonces, pues, el Camino está a tope.

–Cada vez son más los que reconocen que hacen la ruta jacobea por cuestiones personales. ¿Se ha perdido la motivación religiosa primigenia de este evento cultural?

–En este sentido, hay que ser realista. En estos momentos la motivación religiosa es minoritaria entre los que peregrinan a Santiago. Yo creo que es una pena. Y no sólo me refiero a la motivación religiosa porque por decir algo, yo tampoco soy de los que van regularmente a misa pero, sin embargo, cuando estoy peregrinando soy consciente de la carga espiritual que tiene, que no es específicamente religiosa.

–¿Qué es lo más extraño que le ha sucedido durante sus más de 80 rutas jacobeas que lleva completadas con destino al Obradoiro?

–La verdad es que de todo un poco, aunque a mi no me ha ocurrido mucho pero por ejemplo a mi esposa o a otros peregrinos que conozco les ha sucedido en relación a una cuestión que comparten Navarra y Galicia. Me refiero a la brujería y a esas cosas raras que pasan y que son inexplicables. En alguno de mis libros lo he reflejado.

–¿El misterio también forma parte del encanto del Camino?

–El Camino de Santiago tiene muchos alicientes. Volviendo a lo de antes, a veces no tienen porque ser una bruja o similar, sino uno. Muchos relacionan con el propio apóstol y te dicen que se apareció en tal o cual lugar para ayudarles a pasar un tramo en concreto. Supongo que es lo mismo que os pasa a los gallegos con la leyenda de la Santa Compaña y todo eso, claro. Ya digo que suelen ser historias que se pierden en la noche de los tiempos y que supongo perdurarán.