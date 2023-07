Buscando visa para la vida

La investigadora lalinense Bárbara Rodríguez Navaza de 40 años de edad está inmersa desde hace seis años en un doctorado en Antropología Médica en la Universidad de Vanderbilt, campus privado de la capital de Tennessee, Nashville. Casada con un coruñés, lleva en los Estados Unidos todo ese tiempo repartido entre California y la capital de la música country. Rodríguez Navaza ha visto como en los últimos meses su vida ha dado un giro inesperado: “Me cuesta mucho hacer este GoFundMe pero es que necesito ayuda. Me diagnosticaron cáncer de mama hace unos meses. Ya estaba avanzado, así que tuve que empezar con la quimio inmediatamente. Luego tengo que someterme a una doble masectomía, y después ya se verá”, señala en su SOS particular esta natural de A Cacharela sobre su situación.

Por si fuera poco, la enfermedad llega en un momento profesional muy delicado de Navaza, que añade “desgraciadamente, esto también me pilló en mi último año de doctorado, aquí en los Estados Unidos, y mi último año de visado. Ahora mismo estoy luchando para conseguir una extensión de mi visado, que me dé algo más de margen para poder acabar con mi tesis porque con la quimio y las operaciones, no voy a poder terminar a tiempo”. La lalinense recuerda que “llevo seis años trabajando en mi tesis doctoral en antropología, investigando las experiencias de migración, comunidad y bienestar entre migrantes transgénero. Son historias que creo que la gente debería conocer ahora, especialmente en los tiempos que corren, donde todavía hay una fuerte resistencia política y social a los derechos de las personas LGTBI”. Y concluye diciendo que los quieran pueden contribuir “con algo para ayudarme con gastos médicos y legales. Lo agradecería muchísimo. Y si una contribución económica no es posible, también pueden mandarme algún mensaje, sobre todo si son amigos míos, que los tengo esparcidos por el mundo y los echo de menos”.

La campaña, que tiene como objetivo recaudar 10.000 dólares, consiguió en apenas 24 ahora cerca de 7.600 dólares americanos, algo que ha sorprendió para bien a Rodríguez Navaza. Cabe destacar que entre los donantes se encuentran tres con una aportación de 500 dólares cada uno. Se trata de Beatriz Hernández Novoa, Marta Miguélez Batán y Andrés Schafhauser. También abundan donativos de 100, 200 o 300 dólares en la relación de personas dispuestas a ayudar a Bárbara Rodríguez Navaza en su lucha por la vida y, sobre todo, por acabar un trabajo al que lleva entregada desde su llegada al campus universitario de Nashville.

Bárbara Rodríguez Navaza es biznieta, nieta y sobrina de una conocida familia de pasteleros del barrio de A Cacharela de Lalín. La investigadora recibió en el año 2016 uno de los Premios á Muller Empresaria Maruja Gutiérrez que otorga el Concello de Lalín. Es nieta de Perfecto, Chicho, Navaza Blanco, que falleció en 2014 después de llevar más de medio siglo elaborando dulces en la famosa pastelería de la Avenida Bos Aires. La dezana afincada en Estados Unidos también es sobrina del académico de número de la Real Academia Galega (RAG), Gonzalo Navaza, escritor, traductor y especialista en toponimia.